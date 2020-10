vor 19 Min.

Violin-Star Isabelle Faust gibt zwei Konzerte in Friedberg

Die Geigerin Isabelle Faust spielt bei zwei Konzerten in der Friedberger Kirche St. Jakob Sonaten und Partiten von Bach. Das Kontingent der Karten ist begrenzt.

Ein weiterer Lichtblick in dieser so dunklen, coronabestimmten Kulturzeit: Am 14. und 15. November, jeweils ab 16 Uhr, präsentieren die „Bürger für Friedberg“ die Weltklasse-Violinistin Isabelle Faust in der Stadtpfarrkirche St. Jakob. Und in diesen beiden Konzerten wird sie ein künstlerisch hochkarätiges Programm bieten: die sechs Sonaten und Partiten für Violine solo von Johann Sebastian Bach.

Das Werk stellt höchste Ansprüche an die Künstlerin, und Isabelle Faust wurde vielerorts gefeiert für ihre Interpretation. „Wir sind sehr glücklich und stolz, dass Isabelle Faust wieder nach Friedberg kommt“, sagt Martha Reißner von den organisierenden „Bürgern für Friedberg“. Der Weltstar war bereits zweimal zu Gast in der Lechrainstadt, zuletzt im vergangenen Jahr mit musikalischen Freunden im Wittelsbacher Schloss.

Nach dem Open-Air-Konzert mit Harmonic Brass im Juli und den Konzerten im „kleinen“ Musiksommer gehören diese Konzerte in die Reihe des Engagements, mit dem die Organisatoren in dieser schwierigen Phase sowohl Künstler unterstützen wollen als auch den Musikfreunden wieder ein Angebot präsentieren möchten.

Das Programm der Konzerte von Isabelle Faust in Friedberg

Die Sonaten und Partiten werden aufgeteilt auf beide Tage zu hören sein:

Samstag, 14. November:

Sonate Nr. 1 g-Moll BWV 1001



Nr. 1 g-Moll BWV 1001 Partita Nr. 1 h-Moll BWV 1002



Sonate Nr. 2 a-Moll BWV 1003



Sonntag, 15. November:

Partita Nr. 3 E-Dur BWV 1006



Sonate Nr. 3 C-Dur BWV 1005



Nr. 3 C-Dur BWV 1005 Partita Nr. 2 d-Moll BWV 1004



Isabelle Faust erhielt ihren ersten Violinunterricht mit fünf Jahren. Bereits 1987 gewann sie als 15-Jährige den Leopold-Mozart-Wettbewerb in Augsburg, damit begann eine internationale Konzertkarriere mit vielen renommierten Orchestern, darunter die Berliner Philharmoniker, die Münchner Philharmoniker, das Gewandhausorchester Leipzig, das Orchestre de Paris und das Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra.

Isabelle Faust bei einem Konzert im Friedberger Schloss. Bild: Michael Hochgemuth (Archivbild)

Regelmäßig arbeitet sie mit Dirigenten wie Frans Brüggen und Philippe Herreweghe zusammen. Eine enge Beziehung verband sie in den letzten Jahren außerdem mit Claudio Abbado, mit dem sie regelmäßig konzertierte und einen mehrfach preisgekrönten Tonträger mit den Violinkonzerten von Beethoven und Berg einspielte.

Hier gibt es Karten für Isabelle Faust in Friedberg

Die Anzahl der Besucher pro Konzert ist entsprechend den Corona-Bedingungen auf 200 begrenzt. Reservierungen mit allen Namen und Telefonnummern unter 0821/609299 oder per E-Mail an horseling@gmx.de. Die Karten werden bis Ende Oktober zugeschickt. (AZ)

