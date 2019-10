16.10.2019

Volles Programm im Herbst

Bewährtes wird in Kissing weitergeführt

Das Kissinger Mehrgenerationenhaus (MGH) „Casa Cambio“ hat nach der Sommerpause wieder viele Angebote im Programm und führt Bewährtes weiter.

Der begleitete Fahrdienst für Senioren wird mittlerweile sehr gut angenommen. Über 80 Fahrgäste nutzen dieses Angebot. Um diese Fahrdienste weiter so anbieten zu können, werden noch mehr ehrenamtliche Fahrer zur Unterstützung gesucht. Sie kommen entweder an einem festen Wochentag am Vor- oder Nachmittag zum Einsatz oder sind als „Springer“ bereit, um Ausfallzeiten der anderen Fahrer zu überbrücken.

Auch die im vergangenen Jahr gestartete Mädchengruppe für Acht- bis Zwölfjährige startet wieder. Sie beginnt nach den Herbstferien am 7. November und findet immer donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr in den Räumen des Mehrgenerationenhauses statt. In den Gruppenstunden wird gebastelt, gespielt, manchmal auch gekocht und gebacken und natürlich über Mädchenthemen gesprochen. Neue Ideen sind jederzeit willkommen.

Dieses Gruppenangebot ist gedacht für Kinder zwischen zwei und drei Jahren, die für zwei Stunden ohne Eltern in einer kleinen Gruppe gemeinsam spielen, toben und Spaß haben wollen. In der Gruppe gibt es maximal acht Kinder und zwei Betreuerinnen. (jojo)

zu allen Angeboten im Mehrgenerationenhaus Kissing, Telefon 08233/2120125. Mail: info@mgh-kissing.de. www.casa-cambio.de