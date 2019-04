13:59 Uhr

Vorfahrt bei Bachern missachtet und Unfall verursacht

36.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall bei Bachern.

Am Montagabend kam es an der Einmündung der Kreisstraße 11 von Rohrbach zur Staatsstraße 2379 nach Bachern einen Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Autofahrer hatte von Rohrbach her kommend die Vorfahrt missachtet und krachte mit seinem Fahrzeug auf das Auto eines 55-jährigen Pkw-Fahrers, der auf der Staatstraße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wurde noch ein weiterer Pkw beschädigt. Ein 79-jähriger Autofahrer war ebenfalls auf der Staatsstraße 2379 unterwegs gewesen. Bei dem Unfall wurde der 55-Jährige leicht verletzt und wurde vom herbeigerufenen Rettungsdienst zur Wundversorgung in das Krankenhaus Friedberg gebracht. Insgesamt entstand an den beteiligten Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von zusammen ca. 36000 Euro, so die Polizei in Friedberg.

