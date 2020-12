12:20 Uhr

Vorfahrt missachtet: 4500 Euro Schaden bei Unfall in Mering

In Mering hat es gekracht.

Weil eine Autofahrerin in Mering die Rechts-vor-Links-Regel missachtete, kam es zu einem Unfall. Der Schaden war hoch.

Von Ute Krogull

Am Freitag gegen 09.50 Uhr missachtete eine Pkw-Fahrerin an der Einmündung Reifersbrunner Straße/Karlstraße, wo „Rechts vor Links“ gilt, die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw-Fahrers. Beim Zusammenstoß entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von 4500 Euro.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen