Voxxclub heizt die Stimmung in Kissing an

Die Band Voxxclub bei der Verleihung des Deutschen Musikpreises Echo. Am Wochenende tritt sie in Kissing im Festzelt auf.

Die Feuerwehr feiert 150-jähriges Bestehen. Am Samstag und am Sonntag wird noch einiges geboten.

Zwei Tage lang ist in Kissing bereits gefeiert worden. Schließlich hat die Freiwillige Feuerwehr ein besonderes Jubiläum. Sie besteht inzwischen seit 150 Jahren. Am Freitag haben sich die Mitglieder einen Tag Ruhe gegönnt. Nun geht es am heutigen Samstag ab 10 Uhr weiter.

Ein großes Oldtimer-Treffen findet auf der Wiese neben dem Festplatz am Mergenthauer Weg statt. Karl-Heinz Mayr von den Schlepperfreunden Kissing organisiert es. Er war früher selbst Kommandant der Feuerwehr. Bisher haben sich bereits 20 historische Feuerwehrfahrzeuge angemeldet. Zudem rechnet Mayr damit, dass über 100 Schlepper nach Kissing kommen. Die Kissinger präsentieren bei dem Oldtimertreffen ihren Opel Blitz, eines der ersten Löschfahrzeuge, das in der Gemeinde im Einsatz war.

Voxxclub in Kissing auf der Bühne

Am Abend kommt dann wieder Schwung ins Festzelt, wenn Die Draufgänger ab 20.30 Uhr auf der Bühne stehen. Ab 22 Uhr ist zudem der Showauftritt von Voxxclub angesagt. Die rockigen Volksmusiker füllen bei ihren Tourneen Hallen in ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz und Dänemark. Aufsehen erregt die Band immer wieder mit ihren Flashmobs. Frei nach dem Motto: „Von der Bierbank auf die Bühne“, entstand die Gruppe nach eigenen Angaben quasi über Nacht in der Küche einer Studenten-WG in München, in der mehrere der heutigen Band-Mitglieder lebten. Die Hausordnung habe jeder auswendig gekannt: tagsüber volles Haus und nachts Party ohne Ende.

So sei die WG zu einem Treffpunkt für alle geworden, die spät noch Spaß haben wollten. Mitten in der Feierei hätten die Mitglieder auch Martin Simma, ihren Produzenten und Manager getroffen. Er nahm die Band direkt von der Party mit ins Studio. Voxxclub machen auch vor modernem Pop, Rap und lauter Punk- und Rockmusik keinen Halt. Ihren unverwechselbaren Sound nennt die Gruppe Volxpop.

Zum Abschluss steht noch ein Umzug in Kissing auf dem Programm

Zum Abschluss der Jubiläumsfeier in Kissing steht am Sonntag, 23. Juni, ein großer Festtag an. Nach dem Weckruf in der Früh um 6 Uhr ziehen die Vereine ins Zelt ein. 117 haben die Kissinger eingeladen, schließlich gibt es im Landkreis allein 102 Freiwillige Feuerwehren. Pfarrer Alfredo Quintero hält ab 10 Uhr einen Festgottesdienst und nach dem Mittagessen, etwa ab 14 Uhr, gibt es noch einen Umzug durch den Altort. (schr-)

