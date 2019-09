WLAN ist Pflichtaufgabe für Kommunen

Dass im Jahr 2019 jeder in Deutschland Zugang zum Internet haben muss, darf nicht zur Debatte stehen. Die Frage, die bleibt: Wie kann man dafür sorgen?

Kommunen haben die großartige Möglichkeit, durch Förderprogramme von Bundesland und EU freies WLAN zur Verfügung zu stellen–und das zu einem akzeptablen Preis. Hotspots kommen nicht nur Ortsansässigen zugute, auch Besucher können diese nutzen.

Da es in vielen Kommunen schon WLAN gibt, es allerdings so scheint, als wüssten nur wenige davon, muss das Angebot auch besser beworben werden. Auch die Größe der Gemeinde darf hier keine Ausrede sein. Durch unseren schlechten Netzausbau gibt es viele Funklöcher, vor allem in kleinen Orten. Hier kann freies WLAN für Ausgleich sorgen.

Geringer Aufwand, großer Nutzen

Der wichtigste Aspekt bleibt jedoch, dass die digitale Welt nicht zur sozialen Frage werden darf. DSL-Verträge, Internetflatrates –all das ist teuer. Wer es sich nicht leisten kann, fällt zurück. Ein öffentlicher Zugang würde dieses Problem beheben.

Im Vergleich zum Aufwand ist der Nutzen groß, die Chance muss also wahrgenommen werden.

