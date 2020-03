vor 52 Min.

Wahl: Johannes Hatzold hat keine Angst vor schweren Aufgaben

Johannes Hatzold will Friedbergs Bürgermeister werden.

Plus Sieben Fragen an Johannes Hatzold (FW), der Bürgermeister von Friedberg werden will.

Johannes Hatzold sitzt als einer von zwei Freien Wählern im Friedberger Stadtrat. Der selbstständige Kfz-Meister gilt als Mann der klaren Worte. Für das Amt des Bürgermeisters kandidiert er zum dritten Mal.

Was ist Ihr wichtigstes Vorhaben? Johannes Hatzold: Den Bau des neuen Bauhofs zügig umzusetzen und das Bauhofgelände zum Verwaltungszentrum umbauen. Welche politischen Fehler in Friedberg würden Sie gerne ungeschehen machen? Johannes Hatzold: Dass beim Bau der neuen Vinzenz-Pallotti-Förderschule die Chance auf eine neue städtische Tiefgarage nicht genutzt wurde. Was wollen Sie für die Jugend in Ihrem Ort tun? Johannes Hatzold: Weitere Jugendzentren zur Verfügung stellen sowie Unterstützung beim Südufer-Festival oder ähnlichen Projekten geben. Das ist Johannes Hatzold 1 / 8 Zurück Vorwärts Alter 57 Jahre.

Aufgewachsen Friedberg.

Wohnort Friedberg.

Familienstand Verheiratet.

Kinder 3 Töchter, 1 Sohn.

Hobbys Zeit mit der Familie und Freunden verbringen, Motorrad fahren, ein gutes Buch lesen.

Ausbildung und Beruf Kraftfahrzeug-Mechaniker, Abitur am Bayernkolleg, Handwerksmeister und seit mehr als 25 Jahren selbstständig tätig. Seit 2008 Gesellschafter-Geschäftsführer der Auto Senninger GmbH.

Politische Ämter, Vereinsmitgliedschaften und Ehrenämter: Stadtrat, Kreisrat, Mitglied beim TSV Friedberg, Mitglied der königlich privilegierten Feuerrohr-Schützengilde Friedberg sowie Mitglied des Fiat-Spider-Clubs Deutschland. Was brauchen die Senioren in Friedberg? Johannes Hatzold: Unsere Senioren wissen selbst am besten, was für sie wichtig und wesentlich ist. Mit der Einberufung eines Seniorenbeirats wollen wir ihnen Gehör verschaffen. Was sind Ihre persönlichen Untugenden? Johannes Hatzold: Natürlich habe ich auch welche. Doch wie die Frage schon ausdrückt, sind diese „persönlich“ und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Worüber können Sie lachen? Johannes Hatzold: Über feinsinnige Comedy und über mich selbst. Was wird Ihre schwierigste Aufgabe als Bürgermeister? Johannes Hatzold: Schwierige Aufgaben gibt es überall zu bewältigen. Diese beunruhigen mich nicht. Lesen Sie dazu auch: Wahl: In Friedberg hängen viele Projekte in der Warteschleife Lesen Sie auch die anderen Porträts der Friedberger Bürgermeisterkandidaten: Roland Eichmann: Sowohl Altstadt als auch Ortsteile entwickeln

