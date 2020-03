vor 32 Min.

Wahl: Paul Reithmeir setzt auf Teamarbeit

Plus Sieben Fragen an Paul Reithmeir (Wählerforum Eurasburg). Der Bürgermeister tritt bei der Kommunalwahl wieder an.

Paul Reithmeir (Wählerforum Eurasburg) ist seit 2014 Bürgermeister in Eurasburg. Damals setzte er sich mit 60 Prozent der Stimmen gegen Monika Siedler durch. Auch dieses Mal hat der 60-jährige Amtsinhaber eine Gegenkandidatin.

Was ist Ihr wichtigstes Vorhaben? Paul Reithmeir: Die angefangenen wichtigen Vorhaben der Gemeinde voranzutreiben und fertigzustellen. Dazu zähle ich den Kindergartenneubau, den Anschluss Eurasburgs an die Kläranlage Mittlere Paar in Friedberg, die zentrale Hackschnitzelheizung sowie den Neubau von Wohnungen. Welche politischen Fehler in ihrer Gemeinde würden Sie gerne ungeschehen machen? Paul Reithmeir: Politische Fehler habe ich hoffentlich keine gemacht und hoffe, dass ich dies so beibehalten kann. Was wollen Sie für die Jugend in Ihrem Ort tun? Paul Reithmeir: Ich plane die Bereitstellung eines Jugendraumes in der neuen Gemeindeverwaltung. Was brauchen die Senioren in Ihrem Ort? Paul Reithmeir: Einen guten Seniorenbeauftragten und Räumlichkeiten für ihre Zusammenkünfte – und beides haben wir. Was sind Ihre persönlichen Untugenden? Paul Reithmeir: Manchmal bin ich zu ungeduldig. Das ist Paul Reithmeir 1 / 8 Zurück Vorwärts Alter 60 Jahre.

Aufgewachsen Eurasburg.

Wohnort Eurasburg.

Familienstand Verheiratet.

Kinder Zwei Söhne.

Ausbildung und Beruf Selbstständiger Kaufmann, Bürgermeister.

Hobbys Auf die Jagd gehen.

Worüber können Sie lachen? Paul Reithmeir: Über gute Kabarettisten wie z.B. Polt und Pelzig. Was wird Ihre schwierigste Aufgabe als Bürgermeister? Paul Reithmeir: Da gibt es mehrere Aufgaben, aber im Vordergrund steht, mit unserem Gemeinderat ein Team zu sein, um alle Aufgaben im Sinne unserer Bürger zu bewältigen.

