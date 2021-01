12:14 Uhr

Warnung: Falsche Polizisten am Telefon

Die Polizei Friedberg warnt vor Trickbetrug am Telefon.

Betrüger rufen am Samstag zwei Kissinger an und geben sich als Polizeibeamte aus Königsbrunn aus.

Von Ute Krogull

Es grassiert eine neue Telefonbetrugsmasche: Die Betrüger geben sich bei ihren Anrufen als Polizisten aus, die wegen eines Einbruchs ermitteln. Dieses Wochenende in Kissing.

Am Samstag kurz vor Mitternacht kam es zu zwei Anrufen durch angebliche Polizeibeamte aus Königsbrunn bei Bürgern in Kissing. In beiden behaupteten die Anrufer, dass nach einem Einbruch ein Zettel mit dem Namen des Angerufenen gefunden worden sei und fragten nach Wertgegenständen.

Polizei Friedberg warnt vor Trickbetrügern an Telefon

In beiden Fällen sei sofort aufgelegt und somit richtig reagiert worden, berichtet die Polizei Friedberg. Sie warnt vor Trickbetrügern und betont: Die Polizei interessiert sich nicht für die Vermögenswerte der Bevölkerung.

