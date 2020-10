12:33 Uhr

Warum die „LiteraTour“ durch Friedberg ihrem Ende entgegengeht

Plus Bei der LiteraTour durch Friedberg lässt ein Schauspieler Bücher an passenden Orten lebendig werden. Warum die Reihe nun beendet wird, obwohl Lesefreunde sie lieben.

Von Heike John

Für einige Minuten verwandelte sich der Friedberger Marienplatz am Samstag in den stinkenden Pariser Viktualienmarkt des 18. Jahrhunderts. Dort wird im Roman „Das Parfüm“ von Patrick Süskind der mörderische Parfümeur als Sohn einer Fischhändlerin unter deren Verkaufstisch geboren. Am Marienplatz nahm Schauspieler Christian Beier sein Publikum gemäß der Buchvorlage mit in die Welt der Gerüche. Den „guten Riecher“, was beim Publikum ankommt, hatte Wolfram Grzabka bereits 2016 mit seiner Reihe „LiteraTour“. Deren Konzept lautet: Jedes Jahr an fünf Orten in Friedberg anhand von fünf ausgewählten Werken für jeweils fünf Minuten in die Welt der Literatur abtauchen. Ein Rundgang mit Überraschungen.

Zum Abschluss der „LiteraTour“ durch Friedberg gab es einen Applaus des Schauspielers Christian Beier für den Urheber der Idee. Bild: Heike John

Nun lud Werbemacher Grzabka zum fünften und letzten Mal zu diesem beliebten literarischen Spaziergang. Coronabedingt war es dieses Mal mit 25 Personen nur etwa die Hälfte der sonstigen Gruppenstärke, die sich zum gemeinsamen Start vor der Stadtpfarrkirche am Bücherschrank traf. Dieser ist ein Geschenk Grzabkas an die Stadt, und zu dessen einjährigem Bestehen rief der Gönner die „LiteraTour“ ins Leben.

"LiteraTour" ist ein Kultur-Highlight in Friedberg

Zwei Jahre lang kümmerte sich Ursula Kramer als Bücherpatin um Ordnung in der Büchervitrine. Bei allen fünf „LiteraTouren“ war sie ebenso Stammgast wie Eva Weckerle. „Für mich gehören sie neben der Fête de la Musique und dem Töpfermarkt zu den Highlights der Kultur in Friedberg, und ich freue mich das ganze Jahr darauf“, sagte sie.

Im Divano, dem Begegnungscafé der Pfarrei St. Jakob, lauschten die Teilnehmer der Erzählung „Das Café am Rande der Welt“. Auf der Bühne neben Kuschelkissen und Teddybär gab Christian Beier dem Autor John Strelecky eine Stimme beim Grübeln über den Sinn des Lebens.

LiteraTour vom Pfarrzentrum zu Apotheke in Friedberg

Darüber freute sich nicht nur die Teilnehmerin, die anschließend das Buch geschenkt bekam, sondern auch Anneliese Gröbmüller aus Kissing. „Ich wollte schon lange wissen, wo dieses Divano überhaupt ist“, sagte sie. Auch diese Absicht, mit unbekannten Ecken der Stadt vertraut zu machen, gehört zu Grzabkas Lesungskonzept.

Bei der Ludwigs-Apotheke amüsierte sich das Publikum über die abenteuerlichsten Geheimnisse der Apothekerin Hella nach dem Roman-Bestseller von Ingrid Noll „Die Apothekerin“.

In der im Gegenlicht recht schattig wirkenden Durchgangspassage vor der Buchhandlung Lesenswert lauschte das Publikum Beiers Darbietung aus „Die Bibliothek der Schatten“ von Mikkel Birkegaard. In diesem Spannungsroman geht es um die magische Kraft der Bücher.

Nebenan im Schaufenster der Buchhandlung prangte in roten Lettern das Wort „Ausgebucht“ auf dem Veranstaltungsplakat für die „LiteraTour“. Fünf Wundertüten mit den fünf präsentierten Buchtiteln sind drumherum arrangiert. „Das Geheimnis wird am Montag gelüftet“, kündigte Grzabka an.

Wolfram Grzabka ließ sein Haus mit der Zahl Kennzeichnen, die für den Goldenen Schnitt steht. Bild: Ute Krogull

An der letzten Station des Rundgangs, dem Haus am Friedberger Berg mit den Wohn- und Büroräumen Grzabkas, verriet auch er dem Publikum ein Geheimnis. Hier habe seine Idee der „LiteraTour“ Gestalt angenommen – und hier werde sie nun auch beendet.

Vor dem Altstadthaus mit der langen Zahl für den Goldenen Schnitt auf der Fassade las Beier aus dem großformatigen Band von Pria Hemenway mit dem Titel „Der geheime Code“.

Beendet sei damit nicht nur die diesjährige Tour, sondern nach fünfmaliger Durchführung die gesamte Veranstaltungsreihe, gab Wolfram Grzabka bekannt. Die von ihm arrangierten Literaturspaziergänge von 2016 bis 2020 hielt der Werbegrafiker auf einer Erinnerungskarte fest, auf der die in den vergangenen fünf Jahren gewählten 25 Buchtitel mit den dazu passenden Leseorten von Bahnhof, Polizeidienststelle bis Mädchenschule festgehalten sind.

Mit Wehmut vernahm die Friedbergerin Manuela Koncky die Nachricht von der letzten „LiteraTour“-Veranstaltung. „Ich will es gar nicht glauben, denn ich war fünfmal mit Begeisterung dabei, und immer war die Auswahl der Bücher gepaart mit den passenden Orten eine perfekte Mischung.“

"Galerie am Berg" neu in Friedberg

Wer den Grzabka kennt, weiß, dass ihm auch nach Beendigung dieser Reihe und dem angekündigten Rückzug aus dem operativen Agenturgeschäft die Ideen nicht ausgehen werden. Mit den Orten der „LiteraTour“ möchte er nicht redundant werden – und hat schon wieder ein neues Projekt.

Kürzlich eröffnete er am Friedberger Berg die „Galerie am Berg“, wo er „auf sehr kleinem Raum zeitgenössische Kunst auf sehr hohem Niveau“ zeigen will.

