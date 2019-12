vor 12 Min.

Warum ist das Jugendzentrum so schmutzig?

Künftig soll es im alten Lagerhaus von Dasing keine privaten Feiern mehr geben

Zum Streit kam es im Dasinger Gemeinderat wegen des Jugendzentrums im alten Raiffeisen-Lagerhaus. Im Rat herrschte Uneinigkeit darüber, ob die Jugendlichen, die dort gern private Geburtstagspartys feiern, die Räume zu wenig reinigen oder ob sie einfach schwer zu reinigen sind. Jedenfalls ist der Boden trotz mehrmaliger Spezialreinigung verklebt.

Bürgermeister Erich Nagl (FWD) kündigte an, nach den zwei noch angemeldeten Feiern würden erst mal keine mehr erlaubt. Dann wolle er ein letztes Mal den Boden professionell reinigen lassen.

Anne Glas (Aktive Bürger) sagte, die Dasinger Streetworker seien bereit, die Reinigung aus eigener Tasche zu bezahlen. Es gehe um ein Klientel von Jugendlichen, die nicht Vereinen beitreten wollen, fügte Nagl hinzu, aber um die man sich dennoch kümmern müsse.

Die Dorfstraße im Ortsteil Rieden wird ausgebaut; außerdem erhält auch die Straße Am Westerhof einen Gehsteig. Die Pläne von Ingenieur Manfred Fischer wurden weitgehend positiv aufgenommen und einstimmig beschlossen. Die Kosten liegen voraussichtlich bei 825000 Euro, mit Zuschüssen von 325000 Euro wird gerechnet.

Eine ortsbildprägende alte Eiche in der Straße Am Westerhof soll erhalten bleiben; die Straße wird dort von 5,50 auf vier Meter verschmälert. Hier sind zwar häufig landwirtschaftliche Fahrzeuge unterwegs, die Verengung wurde jedoch als gutes Mittel angesehen, das Verkehrstempo zu drosseln. Außerdem stellte sich heraus, dass die Ortsdurchfahrt des Ortsteils Laimering bis zur Straße Am Westerhof eine Kreisstraße ist. Der Kreis ist bereit, die dort befindliche Verkehrsinsel neu zu bauen.

Martin Asam (CSU) sprach sich dafür aus, dass der Kreis auch den Rest der Ortsdurchfahrt übernehmen solle. (anda)

