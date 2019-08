13:40 Uhr

Was die Meringer zur Situation im Zentrum sagen

Ist das Angebot im Zentrum abwechslungsreich genug und wie bewerten die Ladeninhaber die Situation? Wir haben uns umgehört. Dazu gibt es auch ein Video.

Von Philipp Schröders und Eva Weizenegger

Die Meringer Geschäftswelt im Innenort steht häufig in der Kritik. Viele beschweren sich, dass es immer mehr Leerstände im Zentrum der Marktgemeinde gebe. Auch das Angebot habe nachgelassen. Zudem wird die Verkehrssituation an der Augsburger und Münchener Straße kritisch gesehen. Was sagen die Menschen auf der Straße und was die Geschäftsinhaber dazu? Wir haben uns an einem Vormittag umgehört.

Petra Schiele geht mit ihrer Tochter an der Hand am Andechser vorbei. Die 43-Jährige sagt: „Also das, was ich einkaufen möchte, bekomme ich auch in Mering. Was ich brauche, was ich möchte, finde ich hier.“ Es gebe aber gewisse Dinge, für die müsse sie nach Augsburg fahren, zum Beispiel Kinderkleidung. „Aber ansonsten bin ich zufrieden."

Für ältere Menschen sei die Situation in Mering nicht ideal

Wilhelm Schwartz, der gerade am Brunnen auf dem Marktplatz vorbeigeht, sieht das allerdings anders. „Hier ist es beengt in jeder Beziehung“, sagt der 83-Jährige. Es seien weniger Geschäfte da, die meisten würden nach außen verlagert. Zudem seien die Bürgersteige zu schmal. „Es herrscht riesen Verkehr, obwohl keine Lkws fahren dürften, fahren sie. Parkmöglichkeiten sind praktisch nirgendwo gegeben, weil alles zu eng ist. Alles müsste verbreitert werden.“ Das sei allerdings schwierig. „Es geht nur, wenn man sich miteinander Gedanken macht.“ Gerade für ältere Menschen sei die Situation nicht ideal. „Sich in Mering zu bewegen und einzukaufen, ist fast nicht möglich, weil alles so weit auseinander liegt. Einen Bäcker und Metzger haben wir, aber Modegeschäfte und sonstige Angebote sind alle außerhalb. Mering ist diesbezüglich ein wenig armselig. Für Shopping keine Chance.“

Ein paar Meter weiter herrscht bei Augenoptik, Uhren und Schmuck Spengler reges Treiben in den renovierten Geschäftsräumen. Inhaber Pius Spengler hat Mering nicht abgeschrieben. Er sieht in der Marktgemeinde vielmehr ein großes Entwicklungspotenzial. „Wir brauchen noch einige Geschäfte, das ist unbestritten. Wir brauchen vor allem ein Schuhgeschäft und einen Herrenausstatter im Zentrum. Wir haben aber eine sehr gute Lage in Mering, wir sind ein kleines Unterzentrum und können uns sehr positiv entwickeln.“ Auch mit Parkplätzen gebe es wenig Probleme.

Verkehr im Meringer Zentrum wird als problematisch angesehen

Auf der anderen Straßenseite trinken die Gäste Kaffee und Tee im Café Seelenzeit. Inhaberin Eva Huber sagt: „Als ich hier vor zwei Jahren mein Geschäft eröffnet habe, war hier sehr, sehr viel los, da war der Ort noch sehr attraktiv. Man merkt, dass sich immer mehr Menschen zurückziehen und in die Industriegebiete oder wohin auch immer auswandern.“

Das größte Problem sei der Verkehr, der durch Mering durchgeleitet wird. Die 43-Jährige sagt: „Das sehe ich immer noch als sehr, sehr schwierig und es wäre schön, wenn da mal eine Verkehrsberuhigung kommt, das man auch flanieren kann auf den Straßen und das da auch begrünt wird.“ Im Hinblick auf die Ladenbetreiber gebe es ein Problem. „Man weiß, dass die Ladenräume klein sind hier und die Leute immer größere Ladenräume anmieten möchten, aber vielleicht kann man wieder zurück zu den Wurzeln gehen, wie es mal früher war. Zum Beispiel zu einem Tante-Emma-Laden.“

Die Meringer Geschäftswelt im Innenort steht häufig in der Kritik. Wir haben uns bei Passanten und Ladenbesitzern umgehört. Im Video erklären sie, wie sie die Lage bewerten. Video: Eva Weizenegger und Philipp Schröders

Wieder am Marktplatz überquert die Meringerin Erna Strobl die viel befahrene Straße. Zum Angebot in der Marktgemeinde sagt sie: „Es ist in letzter Zeit sehr spärlich geworden.“ Was sich die 58-Jährige wünschen würde: „Einfach wieder mehr Leben in Mering. Dass man wieder Wurst einkaufen, dass man wieder Klamotten in Mering einkaufen kann. Die älteren Leute, die müssen alle nach außerhalb, nach St. Afra.“ Angesprochen auf das Bekleidungsgeschäft, das es im Zentrum gibt, sagt sie: „Das Bekleidungsgeschäft hier ist nicht für meine Größe bestimmt.“ Sie brauche mehr Auswahl.

