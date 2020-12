vor 32 Min.

Was kann sich Mering künftig noch leisten?

Plus Mering hat kein Geld. Trotzdem wollen die Marktgemeinderäte nicht alle freiwilligen Leistungen der Kommune streichen.

Von Eva Weizenegger

Bevor es in Mering im Rahmen der Haushaltsberatungen zu einem großen Streichkonzert kommen soll, wollen sich die Marktgemeinderäte intensiv mit einer möglichen Kosteneinsparung beschäftigen. Das beschlossen die Mitglieder des Finanzausschusses in der Sitzung am Dienstagabend.

Kämmerer Martin Lehner ist nicht nur neu im Amt, er geht auch andere Wege, was die bevorstehenden Haushaltsberatungen in Mering betrifft. So legt er bereits zum Jahresende eine Liste der freiwilligen Leistungen vor, die die Marktgemeinde stemmt. Bürgermeister Florian Mayer erläuterte, dass die Haushaltslage aufgrund hoher Ausgaben und geringer Einnahmen durch rückläufige Gewerbesteuereinnahmen nicht rosig sei. "Wir werden frühzeitig mit der Aufsichtsbehörde am Landratsamt Kontakt aufnehmen, um so im Vorfeld abzuklären, was wir unternehmen müssen, um einen genehmigungsfähigen Haushaltsplan abgegeben zu können", informierte Mayer. Gerade bei den freiwilligen Leistungen einer Kommune könne man einsparen. "Das heißt nun aber nicht, dass wir etwas vollkommen streichen", schickte Mayer vorweg.

Nicht jede freiwillige Leistung könne einfach abgeschafft werden

Ins gleiche Horn blies Martin Lehner. Der Kämmerer erklärte, dass man aber durchaus das ein oder andere Projekt optimieren könne. Das sei aber nicht in einer Sitzung zu leisten. "Hier benötigen wir mehrere Gespräche", sagte er. Deshalb schlug er vor, eine Arbeitsgruppe zu gründen, zu der jeweils ein oder zwei Vertreter aus jeder Fraktion gehören sollten. Hier könne man dann ins Detail gehen, sich die genauen Posten ansehen und eventuell das ein oder andere zurückstellen oder die Kosten minimieren.

Die Eduard-Ettensberger-Halle ist bei den Sportvereinen sehr gefragt. Der Betrieb der Sportstätten ist für die Gemeinde Mering eine freiwillige Leistung. Bild: Anton Schlickenrieder (Archivfoto)

Freiwillige Leistungen sollen das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl sowie das Gemeinschaftsleben der Kommune fördern. Zudem fallen in diesen Bereich auch Posten wie die Jugendhilfe, öffentliche Reinigungsaufwendungen, des Breiten- und Jugendsports, der Kultur- und Archivpflege. "Nicht jede sogenannte freiwillige Leistung können wir einfach abschaffen", erklärte Mayer. So habe man bewusst einen höheren Betreuungsschlüssel bei den Kindertagesstätten, im Rahmen der Reinigung sei gerade angesichts der Pandemie kein Spielraum, und auch bei der Förderung der Sportstätten sehe er wenig Einsparmöglichkeiten.

Genauer hinschauen müsse man aber beim Freibad, das mit Ausgaben von fast 230.000 Euro und Einnahmen von 10.000 Euro hohe Kosten darstellt. "Es wird nicht von Schließung gesprochen, aber wir müssen überlegen, ob man da die Gebühren eventuell anpassen kann", so Kämmerer Martin Lehner.

Alle Meringer Fraktionen sind für die Gründung einer Arbeisgruppe

Auch der Ansatz für das Jugendzentrum mit 180.000 Euro ist ein großer Batzen für die Kommune. "Hier wurde beispielsweise eine neue Küche beantragt, darüber müssten wir uns noch eingehend unterhalten", erläuterte Lehner. Auch die Kosten für den Festakt zur Tausendjahrfeier seien mit 235.000 Euro zunächst veranschlagt. "Wir wissen aber nicht, ob wir nächstes Jahr in diesem Umfang überhaupt das Jubiläum begehen können", sagte Mayer.

Das Jugendzentrum in Mering wird mit etwa 180.000 Euro bezuschusst. Bild: Josef Stöhr (Archivfoto)

Alle Fraktionen begrüßten den Vorschlag, eine Arbeitsgruppe einzurichten. "Ich bin sehr froh, dass wir das endlich auf diese Art und Weise angehen und nicht einfach nur eine List vorgelegt bekommen, über die wir abstimmen sollen", sagte Petra von Thienen, Sprecherin der Grünen. Dies unterstützte auch Andreas Widmann, SPD-Fraktionsvorsitzender: "Das ist ein gutes Vorgehen." Georg Resch, CSU-Fraktionsvorsitzender, sieht Mering auf "einem guten Weg". Man habe erste Anpassungen mit der Grundsteuer, der Anhebung der Hundesteuer schon gemacht. "Jetzt gilt es, die Gewerbesteuereinnahmen zu erhöhen", betonte Resch.

Deshalb forderte er die anderen Räte dazu auf, die Gewerbeansiedlung in Mering weiter zu forcieren. Auch Mathias Stößlein, Fraktionssprecher der UWG, erklärte sich mit der Idee einer Arbeitsgruppe einverstanden. Zudem schlug er vor, die freiwilligen Leistungen so aufzuschlüsseln, dass die vom Marktgemeinderat beeinflussbaren Leistungen erkennbar sind. Noch vor den Weihnachtsferien soll es ein erstes Koordinierungstreffen mit Kämmerer, Bürgermeister und den Vertretern der Fraktionen geben.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Streit um die Finanzen bringt Mering nicht voran

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen