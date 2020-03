20:00 Uhr

Wasserkonzert beim Kulturcafé ist vorläufiger Schlusspunkt

In Kissing begeistern zwei Musikerinnen die Zuhörer. Die restlichen Veranstaltungen fallen wegen der Corona-Epidemie aus.

Von Heike Scherer

Wasser gibt es in der Musik in vielfacher Weise. Das bewiesen die Bratschistin Christiane Friedrich und die Geigerin sowie Pianistin Angelika Löw-Beer. Sie eröffneten als Duo Carabas mit verschiedenen Werken das diesjährige Kulturcafé mit dem Thema Wasser in Kissing.

Die Premiere in der Bücherei war gut besucht und die Musikerinnen erhielten viel Beifall. Sie musizierten mit Geige und Bratsche, einmal ersetzte das E-Piano die Violine.

Bilder in Kissing: Malerin inspiriert von Gerhard Richter

Als würdevollen Auftakt mit toller Moderation bezeichnete Petra Scola den musikalischen Nachmittag. Besonders freute sie sich, dass die offene Ganztagsschule Kissing Poseidon, Quallen, Tintenfische und Fische als Dekorationen an der Wand installiert hatten und die Kissingerin Ursula Kenter ihre Acrylbilder zum Thema bereitstellte.

Inspiriert von Gerhard Richter malte sie Bilder mit dem Titel „Untiefen“, „Wasserwelten“, „Gartenteich“, „Die Welle“, „Bergwasser“ oder „Feuer und Wasser“. Die Idee des Kulturcafés hatte Scola kurz nach ihrem Start in der Bücherei im Sommer 2008. Anfangs fand die Reihe freitags im Mai statt, wurde jedoch auf Wunsch der Teilnehmer auf den Donnerstag verlegt und findet seitdem im März und April statt. Aufgrund der Schließung der Bücherei bis zum Ende der Osterferien wegen der Corona-Epidemie können die weiteren Veranstaltungen nicht stattfinden. Ob und wann sie nachgeholt werden können, ist derzeit noch offen.

Musikerinnen beim Kulturcafé in der Bücherei

Christiane Friedrich und Angelika Löw Beer begannen mit zwei Stücken aus Georg Friedrich Händels Wassermusik. Es folgten zwei spaßige Tanzstücke und Inventionen des Komponisten Johann Sebastian Bach, den sie aufgrund seines Namens ausgewählt hatten. Weiter ging es mit den Stücken „Morgenstimmung“ und „In der Halle des Bergkönigs“ aus der Peer-Gynt-Suite von Edvard Grieg, Frühling und Winter aus „Die vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi. Nach der „Kleinen Nachtmusik“ (Wolfgang Amadeus Mozart) und „Für Elise“ (Ludwig van Beethoven) wechselten sie zu George Bizets Oper Carmen. Modern wurde es mit „Somewhere over the Rainbow“, das sie mit E-Piano und Bratsche präsentierten und dem beliebten „River flows in you“ des südkoreanischen Komponisten Yiruma.

Angelika Löw Beer studierte in Weimar und London und arbeitet als freischaffende Künstlerin. Christiane Friedrich absolvierte ihr Studium in Hannover und ist seit 2012 Lehrerin bei der Musikschmiede Kissing. Die beiden kennen sich bereits seit ihrer Schulzeit durch die Teilnahme in einem Symphonieorchester und trafen sich nach dem Studium wieder, erzählten sie.

