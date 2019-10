31.10.2019

Wechsel bei den Stätzlinger Veteranen

Peter Breumair gibt den Vorsitz nach zwölf Jahren an der Spitze ab

Zum letzten Mal als Vorsitzender begrüßte Peter Breumair die Mitglieder der Veteranen- und Soldatenkameradschaft Stätzling-Wulfertshauen zur Jahreshauptversammlung. An der Spitze steht nun Sven Bagdons, Breumair amtiert künftig als Zweiter Vorsitzender.

Mit Ausnahme von Helmut Federl (Schriftführer) standen alle bisherigen Vorstandsmitglieder für eine Wiederwahl zur Verfügung: Erster Kassier Werner Löhmann, Zweiter Kassier Wolfgang Bodinka, Schriftführerin Herma Diepolder, Veranstaltungsleiter Jochen Utz, Beisitzer Steffen Breumair, Georg Hofberg, Reinhold Martin, Markus Selig und Michael Wintermayr, Fahnenträger in Stätzling, Markus Selig, Fahnenbegleiter Josef Metzger (ein Zweiter konnte noch nicht gefunden werden), Fahnenträger in Wulfertshausen, Wolfgang Bodinka, Fahnenbegleiter Walter Föllmer und Josef Metzger, Kassenrevisoren Franz Korntheur und Lorenz Lichtenstern, Böllerschützen bzw. Kanoniere Franz Koschnik und Franz Metzger.

Sven Bagdons ließ in Vertretung des Schriftführers Helmut Federl im Tätigkeitsbericht nochmals die Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres Revue passieren. Neben den traditionellen Veranstaltungen war der Vereinsausflug der Höhepunkt. Er führte die Teilnehmer zuerst in die Lechfeldkaserne. Hier standen unter anderem die Besichtigung der dortigen Flughafenfeuerwehr und der Besuch des Militärhistorischen Museums auf dem Programm. Am Nachmittag begaben sich die Ausflügler bei einer historischen Stadtführung in Schongau auf die Spuren der von dort stammenden Henkerstochter Magdalena Kuisl.

Nach dem Kassenbericht von Werner Löhmann, der eine gute Bilanz des Vereinsvermögens aufzeigen konnte, und dem Bericht der Kassenprüfer, wurde die gesamte Vorstandschaft einstimmig entlastet. Peter Breumair bedankte sich für die langjährige gute Zusammenarbeit und Unterstützung und bat darum, seinen Nachfolger Sven Bagdons ebenfalls tatkräftig zu unterstützen. (FA)

Themen folgen