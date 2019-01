04.01.2019

Weihnachtlicher Nachklang

Weihnachtliche A-cappella-Musik präsentiert das Collegium Vocale an Dreikönig in Herrgottsruh. Foto: Angelika Prehm

Collegium Vocale tritt an Dreikönig in Herrgottsruh auf

Das Collegium Vocale Friedberg unter der Leitung von Bernd-Georg Mettke lädt am kommenden Sonntag, 6. Januar, noch einmal zu einem Konzert mit weihnachtlicher A-cappella-Musik. Die nachweihnachtlichen Konzerte in der barocken Wallfahrtskirche Herrgottsruh in Friedberg sind mittlerweile schon gute Tradition und ein Fixpunkt im alljährlichen Konzertkalender.

Im aktuellen Programm reicht der Spannungsbogen von Barock bis Gegenwart. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Komponisten aus Skandinavien. Der dänische Komponist Niels Wilhelm Gade schrieb im 19. Jahrhundert nordisch-volksliedhafte Chorsätze, denen es auch heute noch gelingt, uns in ihrer tief empfundenen Schlichtheit anzurühren. Der Norweger Ola Gjeilo, geboren 1978, lebt nach seinem Studium an der renommierten New Yorker Juilliard School in den USA und schafft es in seinen Werken, an die ganz frühe Kirchenmusik anzuknüpfen, während er gleichzeitig in der Moderne zu Hause ist. (FA)

„Weihnachten vocal“ heißt es am Sonntag, 6. Januar, um 18 Uhr in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh in Friedberg. Der Eintritt frei, Spenden sind willkommen.

