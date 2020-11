vor 18 Min.

Weihnachtsstimmung am Friedberger Kirchvorplatz

Der Aktiv-Ring bringt weihnachtliche Stimmung in die Friedberger Innenstadt. Was es am Kirchvorplatz vor St. Jakob optisch und akustisch zu entdecken gibt.

Normalerweise drängen sich zur Adventszeit viele Menschen auf dem Friedberger Adventsmarkt. Der fällt aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus. Der Aktiv-Ring Friedberg möchte dennoch etwas Weihnachtsstimmung am Kirchvorplatz aufkommen lassen.

Weihnachts-Feeling bis zum 24. Dezember in Friedberg

Seit Mittwoch stehen dort ein Lichterstern und eine als Engel getarnte Musikbox, die Weihnachtslieder abspielt. „Wir wollen den Menschen in dieser schwierigen Zeit etwas Weihnachtsstimmung vermitteln und eine Freude bereiten, da sonst ja fast alles wegfällt. Es ist ein stückweit Ablenkung. Wir hoffen, dass so auch mehr Leute in die Innenstadt kommen“, so Geschäftsführerin Renate Mayer.

Bis zum 24. Dezember wird es täglich ab 14 Uhr weihnachtlich vor der Pfarrkirche St. Jakob. Der Aktiv-Ring plant aber noch mehr. Mayer: „Wir werden wieder einen Weihnachtsbaum aufstellen. Die Kinder können ihre Wünsche aufschreiben und hinhängen.“ (sry-)

