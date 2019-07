vor 52 Min.

Welches Geschäft hat das schönste Schaufenster in Friedberg?

Schön dekorierte Schaufenster sollen den Handel in der Friedberger Innenstadt ankurbeln.

Acht Geschäfte nehmen an einem Wettbewerb des Aktiv-Rings teil, bei dem Friedbergs schönstes Schaufenster gesucht wird. Unsere Leser wählen den Sieger.

Von Tom Trilges

Acht Schaufenster im Friedberger Stadtkern sind in den kommenden Wochen besonders aufwendig gestaltet. Die betreffenden Geschäfte nehmen nämlich ab Montag an einer Aktion des Aktiv-Rings teil, die zur Belebung der Läden beitragen soll. Wer das schönste Schaufenster hat, entscheiden die Leser der Friedberger Allgemeinen. Pünktlich zum Start des Volksfestes am 9. August soll der Sieger feststehen und dort gekürt werden.

Schaufenster bei Friedberger Volksfest früher geschmückt

„Früher war beim Volksfest immer die ganze Innenstadt geschmückt, das hat über die Jahrzehnte stark nachgelassen“, sagt Renate Mayer als Geschäftsführerin des Aktiv-Rings. Man wolle diese Tradition nun wiederbeleben – für ein schöneres Stadtbild, aber vor allem freilich für die Unternehmer selbst. „Alle Einzelhändler sollen Gewinner des Wettbewerbs sein“, sagt Mayer. In den vergangenen Jahren habe das Volksfest gerade bei jungen Leuten wieder an Beliebtheit gewonnen. „Es ist wieder im Trend, in Tracht durch die Straßen zu gehen, vor allem auch beim Volksfest“, meint Mayer.

„Die Friedberger lieben ihr Volksfest. Das wollen wir nutzen und die vielen inhabergeführten Geschäfte in Szene setzen. Sie sind ein Faustpfand, das es anderswo nicht in dem Ausmaß gibt“, so Mayer. Auch über die vielen Kränze, die vom Altstadtfest hängen bleiben, freut sich die Geschäftsführerin des Aktiv-Rings.

Acht Geschäfte bei Schaufenster-Wettbewerb in Friedberg

Beim Schaufensterwettbewerb dabei sind der Handarbeitsladen Patchwork, der Optiker Augensache, Foto Hatzold, das Wäschefachgeschäft Sinn & Seide, der Bekleidungsladen Strumpfinsel, die Rosen-Apotheke, der Maler Farben Glass und Elektro Loew. „Größere Unternehmen haben für Filialen oft genaue Vorgaben bei der Schaufenstergestaltung und machen deshalb nicht mit“, sagt Renate Mayer.

Sie nimmt auch Bezug darauf, dass beim Altstadtfest nur wenige Schaufenster historiengetreu gestaltet waren: „Die Inhaber verzeichnen bei der Veranstaltung alle drei Jahre enorme Einbußen und sollen dann noch Fenster schmücken mit Dingen, die eigentlich nicht zur Optik ihres Ladens passen. Das sehen viele nicht ein.“ Jedoch sei es gerade deswegen wichtig, nach der Friedberger Zeit die Leute „anzustoßen“, wieder mehr in der Innenstadt einzukaufen.

Abstimmung über schönstes Friedberger Schaufenster bis 8. August

Bis vor dem Start des Volksfestes am 9. August können die Leser der Friedberger Allgemeinen online abstimmen, wer bei der Aktion gewinnen soll. Der Sieger bekommt eine Brotzeit und ein Bier für acht Personen. Für die Plätze zwei bis fünf sind je drei Verzehr-Gutscheine im Wert von jeweils 20 Euro ausgelobt. Renate Mayer hofft auf nachhaltige Effekte durch den Wettbewerb: „Wir wollen nach vorne schauen und Aufmerksamkeit erregen. Die Stadt bietet etwas, die Menschen fühlen sich hier wohl.“

Abstimmung Welches Geschäft hat das schönste Schaufenster? Stimmen Sie ab unter www.friedberger-allgemeine.de/friedberg. Das Voting läuft bis 8. August. Unter allen Teilnehmern werden zehn CityScheck-Gutscheine im Wert von 22 Euro verlost.

Acht Geschäfte nehmen am Schaufensterwettbewerb des Aktivrings Friedberg teil. Welches gefällt Ihnen am besten? Stimmen Sie ab!

7 Bilder Jetzt abstimmen: Wer hat das schönste Schaufenster in Friedberg? Bild: Udo Koss

Themen Folgen