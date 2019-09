vor 31 Min.

Wie Eduard Ettensberger Mering geprägt hat

Plus Seit jeher pflegt Mering ein reges Vereinsleben. Bei seinen Recherchen für die Ortschronik stößt Anton Schlickenrieder auf eine prägende Persönlichkeit.

Von Heike John

3041 Einwohner und kaum fünfzig Vereine, so schrieb Carl Hummel am 21. Februar 1928 im Meringer Anzeiger über das gesellschaftliche Leben seines Heimatorts. „Es dürfte in unserem großen deutschen Vaterland wohl kaum einen Ort geben, welcher so wenig Vereine in seinen Mauern birgt.“

Die genannte Ausgabe war mit „Fastnacht“ überschrieben und so war für die Leser die Ironie klar erkennbar. Der Blattmacher spitzte diese noch weiter zu und riet in seinem Artikel, diesem Übel abzuhelfen und einen „ebenso zeitgemäßen wie notwendigen Verein“ ins Leben zu rufen: den „Vegebroma“, sprich den „Verein gelernter Brotzeitmacher“. Vereinsleben in Mering ist Thema in der Ortschronik Auf diesen Scherzartikel stieß Anton Schlickenrieder bei seinen Recherchen zum Vereinsleben für die Meringer Ortschronik. Die Zahl der Vereine war schon Anfang des letzten Jahrhunderts enorm hoch und ist auch heute noch beachtlich. 2018 führt die Homepage des Marktes Mering 108 Vereine auf. Und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass der Autor innerhalb von drei Monaten 70 Seiten Vereinsgeschichte zusammentragen konnte. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Ob das Kapitel in diesem Umfang in das Heimatbuch Aufnahme finden wird, ist noch ungewiss. Sicher ist jedoch, dass Leser dieses Sammelwerkes auf viel Interessantes und auch nette Anekdoten rund um das Meringer Vereinsleben stoßen werden. Ein Viertel der heutigen Vereine zählt zu den Sportvereinen und drei davon sind untrennbar mit einer für Mering sehr prägenden Persönlichkeit verbunden: Eduard Ettensberger. Der gelernte Bader aus Augsburg war nach seiner Heirat mit einer Wirtstochter auf der Suche nach einer Wirtschaft und kam im Oktober 1895 nach Mering. Dort erwarb er den „Leier“-Gasthof südlich der Pfarrkirche. Bald herrschte dort ein sehr geselliges Leben und Ettensberger gründete bereits nach einem Jahr einen oberbayerischen Theater-Club und auf Wunsch der Stammgäste dann auch den Athlethenclub Bavaria. Danach führte er auch noch eine Turnerriege ein. Daraus gingen der Turnverein Mering und der Turn- und Stemmclub hervor. Auch der heutige Heimat- und Volkstrachtenverein Almarausch mit Wurzeln im Theater-Club geht auf den umtriebigen Ettensberger zurück. SV Mering machte sich selbstständig Durch den Ersten Weltkrieg erschüttert, gab er seine Leierwirtschaft auf und suchte „Friede in der Au“, der Name Friedenau war geboren. Dort war es aber nicht allzu ruhig, denn man bedrängte ihn wieder, eine Schankkonzession zu beantragen, und bald kamen die Tellschützen, die Fußballer und die Trachtler und Ettensberger stellte ihnen einen Platz zur Verfügung. Die Fußballabteilung machte sich irgendwann selbstständig und firmierte ab 1924 als SV Mering. So ist auch der dritte Meringer Sportverein indirekt ein Kind des vielfachen Vereinsgründers. In seinem Büchlein „Der Einsiedler der Friedenau“ beschreibt Ettensberger, wie eine Gründung zur anderen kam. Einen enormen Freizeitwert verschaffte der unermüdliche Macher den Meringern aber durch den Badesee, den er in der Friedenau eigenhändig aushob. „Ich bin bei meinen Recherchen auf viele interessante Dinge gestoßen“, erzählt Schlickenrieder. Zum Beispiel fiel ihm ein altes Kassenbuch der Kolpingsfamilie in die Hände. Dort schrieb Präses Franz Egger im Inflationsjahr 1923 Abrechnungen mit Zahlen nieder, die mit unglaubliche vielen Nullen enden. Von 235 Billionen Papiermark und mehr war die Rede. Im Archiv des Heimatvereins stieß Schlickenrieder auch auf historische Vereinsbilder. „Hoch interessante Repliken mit Konterfeis, bei denen du Geschichtsforschung betreiben kannst. Geniale Zeitdokumente“, schwärmt er. „Die Recherchen sind mit einem großen Zeitaufwand verbunden, aber man kommt an ungeheure Schütze ran“. Dies bestätigen auch viele andere Autoren. Es sei gut, dass man sich entschlossen habe, zum Jubiläum der Marktgemeinde ein so umfangreiches Druckwerk zu veröffentlichen. „Viele Zeitzeugen, die ein enormes Wissen über die Meringer Ortsgeschichte haben, sind im betagten Alter. Und wenn es jetzt nicht aufgeschrieben wird, dann könnte es für immer für Mering verloren sein.“ Lesen Sie dazu auch diese Artikel über die Ortschronik: Das Meringer Krankenhaus war ein Sorgenkind und Sie schreibt über die Vertriebenen in Mering

