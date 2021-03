06:14 Uhr

Wie Mering schnelles Internet bekommen soll

Mit Plakaten wirbt die Bayernwerk Netz GmbH in Mering für den Aufbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes in Kooperation mit den LEW.

Plus Das Unternehmen Bayernwerk plant die flächendeckende Erschließung der Marktgemeinde mit Glasfaser. Unter welchen Voraussetzungen das für die Haushalte kostenfrei ist.

Von Heike John

Das Unternehmen Bayernwerk plant in Mering ein neues flächendeckendes Glasfasernetz aufzubauen. Alle Grundstücke in der Gemeinde könnten damit direkt mit schnellem Internet versorgt werden. Der Nachbarort Merching hat es vorgemacht, wo bereits im Dezember das Pilotprojekt „Bayernwerk Highspeed“ startete.

Pilotkommunen in der Region sind auch die Gemeinden Egling, Prittriching und Schmiechen, wo gemeinsam mit der LEW Telnet, dem Telekommunikationsunternehmen der Lechwerke, bereits das schnelle Internet umgesetzt wurde. Homeoffice und Homeschooling in den vergangenen Monaten während des Corona-Lockdowns haben gezeigt, wie wichtig ein gut funktionierendes Internet ist. „Unser Produkt auf glasfaserbasierter Infrastruktur gewährleistet, dass die ganze Bandbreite beim Kunden auch ankommt und nicht der gleichzeitig surfende Nachbar die Kapazitäten wegnimmt, wie es beim Kupferkabel immer wieder vorkommt“, sagt Johannes Stepperger, Geschäftsführer der LEW Telnet. Durch die direkte Glasfaseranbindung stehen angeschlossenen Haushalten laut dem Anbieter Produkte mit einer Übertragungskapazität von bis zu 1 Gbit/s zur Verfügung.

Breitbandausbau in Mering ist mit hohen Investitionen verbunden

Bereits im Dezember liefen die ersten Gespräche zur Erschließung des gesamtes Ortes. „Solch einen flächendeckenden Glasfaserausbau kann sich jede Gemeinde nur wünschen“, findet Bürgermeister Florian Mayer. „Wir sind dankbar für das Angebot und ich hoffe, dass sich auch unsere Bürger zahlreich davon überzeugen lassen“. Denn die Umsetzung des Glasfaserprojekts kann nur beginnen, wenn sich 35 Prozent der Haushalte in Mering für das neue Angebot entscheiden. Da der flächendeckende Breitbandausbau mit hohen Investitionen verbunden ist, ist die gute Resonanz der Haushalte in Mering entscheidend.

„Wir lassen uns das Projekt eine Summe im achtstelligen Bereich kosten, das ist eine Investition zwischen 15 und 20 Millionen", betont Michael Weng von Bayernwerk. Für Bürgermeister Florian Mayer ist das Angebot unschlagbar. „Müssten wir uns selbst um einen Ausbau kümmern, wäre das ein Riesenaufwand, allein um die Förderprogramme zu erarbeiten“, betonte er. Mering habe zwar in einigen Bereichen schon in der Straße Glasfaser, dieses ende jedoch am Verteilerkasten und nicht beim Bürger.

Erschlossen seien lediglich die Neubaugebiete Oberfeld 1 und Bürgermeister-Heinrich-Straße sowie der neue Gewerbepark Mering-West, sagt Mayer. Gleich nach dem ersten Gespräch mit der Bayerwerk AG trug er dem Marktgemeinderat das Angebot vor. Dieser habe sich bei einer Sitzung im nicht öffentlichen Teil noch im Dezember einstimmig für die Unterstützung der Ausbaupläne ausgesprochen. Und so war er der erste Meringer, der die Auftragsbestellung unterschrieb. „Wir sind die größte Kommune, in der das Projekt bisher angegangen wurde“, erklärte er stolz.

Bürgermeister will auch den Gewerbestandort Mering stärken

Mayer hofft dadurch auch die Marktgemeinde als Gewerbestandort stärken zu können. Jedes Grundstück soll erschlossen werden, so der Wunsch des Anbieters. Den Haushalten, die LEW Highspeed bereits im Rahmen der Vorvermarktung im Zeitraum zwischen dem 15. März und dem 15. Juni buchen, werden die Rohrleitungen bis zum vereinbarten Anschlusspunkt im Haus kostenlos verlegt. Dabei sind zehn Meter Zuwegung ab der Straße im kostenlosen Hausanschluss enthalten. „Wir wollen den gesamten Ort in zwei Etappen erschließen“, informiert Michael Wenig von Bayernwerk. „Unser Ziel ist es, bis Ende 2021 die Haushalte südwestlich der Bahnlinie zu schaffen und im darauffolgenden Jahr den Rest samt den Meringer Ortsteilen zu machen, sodass wir 2022 eine flächendeckende Erschließung haben“.

Auch wer den Vertrag derzeit nicht wolle, solle sich trotzdem den Anschluss legen lassen, so rät der Bürgermeister. „Wenn es in einem Rutsch geht, müssen wir nicht immer wieder die gerade erst sanierten Straßen aufreißen“, nennt er einen Vorteil. Auch Kunden mit noch laufenden Verträgen kann Michael Weng den Neuabschluss empfehlen. „Wenn der Kunde es will, können wir die Kündigung des Altvertrags übernehmen. So lange dieser noch läuft, muss er bei uns noch nicht zahlen und hat noch die alten Bedingungen. Keiner muss doppelt bezahlen“, betonte er.

In diesen Tagen gingen die ersten Briefe mit Kundeninfos heraus. Für umfangreiche Informationen sind in der nächsten Zeit zwei große Online-Kundenveranstaltungen geplant. Ab dem 1. April gibt es zudem ein mobiles Büro auf dem Meringer Marktplatz. Laut Bayernwerk wolle man noch im August mit dem Breitbandausbau beginnen.

