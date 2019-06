vor 34 Min.

Wie barrierefrei wird die Friedberger Bahnhofstraße?

Unter den Mitgliedern entbrennt eine Debatte über Leitstreifen für Sehbehinderte. Bürgermeister Eichmann erntet dabei Widerspruch.

Von Christine Hornischer

In der Sitzung des Inklusionsbeirates wies Bürgermeister Roland Eichmann beim Tagesordnungspunkt „Neugestaltung der Bahnhofstraße“ auf das Inklusionskonzept hin, das alle wichtigen Einrichtungen im Innenstadtbereich verbinden soll. In diesem sei auch die Bahnhofstraße enthalten. Momentan sei die Stadt dabei, den Gehweg, der den Bahnhof mit der Stadt verbindet und der eine Steigung von sechs Prozent aufweist, unten zu verbreitern und in der Mitte eine kleine Plattform zu errichten. Der Oberflächenbelag werde den Anforderungen der Barrierefreiheit genügen.

Eichmann sagte, dass die Maßnahme noch vor dem Altstadtfest fertig sein solle. Da im oberen Bereich hochgiftiger Bahnschotter gefunden worden seien, habe sich die Stadt entschlossen, alles wasserdicht zu überbauen. Der Weg sei dann 20 Zentimeter höher, was aber gut ins Konzept passe, da ja 2021 im Rahmen der Neugestaltung der Bahnhofstraße beim Kriegerdenkmal die Kreuzung angehoben werden soll.

So finden sich Sehbehinderte in Friedberg zurecht

Regina Weidenberger vom Inklusionsbeirat wollte auch dort gerne ein Leitsystem für Sehbehinderte installiert wissen. Eichmann war aber der Meinung, dass sich am Bahnhof „gute Kanten“ befänden und außerdem beim Belag mit einem Hell-Dunkel-Effekt gearbeitet werde. So könnten sich sehbehinderte Menschen zurechtfinden.

Marion Brülls (Grüne) war damit nicht zufrieden: „Die Orientierung an der Hauswand ist ein Quatsch. Ich finde es paradox, gerade haben wir über die vorbildlich umgebaute Kreuzung an der Ludwig-, Münchner und Aichacher Straße gesprochen und nun heißt es bei einem Neubau: Hier brauchen wir es nicht.“ Bürgermeister Roland Eichmann erwiderte, dass die Fachbehörden in Gestalt der Denkmalschutz genau das moniert habe, worauf Brülls die Adresse verlangte, um dort selbst nachzufragen. Eichmann darauf: „Auch ich sehe die taktilen Streifen kritisch, weil sie so rutschig sind.“

Leitsysteme auf ganz Friedberg ausdehnen

Gerhard Frick gab ihm da nicht recht: „Ich bin der Meinung, die Leitsysteme sollten sich über die ganze Stadt erstrecken.“ Dieter Neumann, der im Rollstuhl sitzt, gab zu bedenken, dass die Streifen wirklich rutschig seien. Er habe es selbst getestet.

