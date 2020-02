Wie ein Kissinger mit den Folgen eines Schlaganfalls kämpft

Plus Mitten auf der Skipiste erleidet der Kissinger Mathias Kuglstatter einen Schlaganfall. Nun versucht er mithilfe seiner Familie, wieder im Leben Fuß zu fassen.

Eigentlich wollte die Familie im November 2019 einen schönen Skiurlaub im österreichischen Reutte verbringen. Doch am ersten Tag ereilte Mathias Kuglstatter aus Kissing ein schweres Unglück. Der damals 48-Jährige erlitt mitten auf der Skipiste einen Schlaganfall.

Kurz vor dem Vorfall sei er eigentlich recht langsam unterwegs gewesen, erinnert sich Kuglstatter. „Auf einmal hat es mich aber auf den Hintern gesetzt. Ich dachte mir, dann steh ich halt wieder auf. Doch dann ging nichts mehr“, erklärt der inzwischen 49-Jährige. Kuglstatter konnte nicht mehr nach seinem Skistock greifen, er konnte sich nicht mehr aufrichten, und als andere Skifahrer ihn ansprachen, lallte er nur noch. Eine Skilehrerin alarmierte die Bergrettung. „Die waren ziemlich schnell da und haben dann sofort einen Hubschrauber kommen lassen“, sagt Mathias’ Ehefrau Kirsten Kuglstatter.

Schlaganfall: Kissinger wird in Kempten operiert

Noch am gleichen Tagen kam der Kissinger in die Klinik für Neurochirurgie in Kempten. „Die haben festgestellt, dass ich eine Hirnblutung hatte, die den Schlaganfall ausgelöst hat.“ Kuglstatter wurde operiert. Das Blut sei aus seinem Kopf abgesaugt worden, erklärt seine Frau. Sobald er außer Lebensgefahr war, wurde der Kissinger in eine Rehabilitationsklinik bei Ravensburg verlegt. Da verbrachte er die nächsten drei Monate in stationärer Behandlung. „Sie haben es geschafft, dass ich wieder stehen und ein paar Schrittchen laufen konnte“, sagt er. Ende März vergangenen Jahres wurde er entlassen. „Dann ging der Spaß mit der Krankenkasse und der Rentenkasse los“, sagt Kuglstatter mit Bitterkeit in der Stimme. Der 49-Jährige ist immer noch halbseitig gelähmt. Den linken Arm kann er nur ein wenig hochheben. Weite Strecken zu Fuß zurückzulegen ist für ihn undenkbar. Für die ganze Familie, die Kuglstatters haben eine elfjährige Tochter, sei die Situation eine schwere Belastung.

Hintergrund: Schlaganfall 1 / 9 Zurück Vorwärts Neben Krebs- und Herzerkrankungen gehört der Schlaganfall zu den häufigsten Todesursachen.

Ein Schlaganfall entsteht, wenn das Gehirn durch verstopfte oder geplatzte Blutgefäße nicht mehr oder nicht mehr genügend mit Blut und Sauerstoff versorgt wird.

Im Jahr erleiden knapp 270.000 Deutsche einen Schlaganfall.

Rund 200.000 davon haben nach Angaben der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe erstmalig einen solchen Hirninfarkt.

20 Prozent der Betroffenen sterben innerhalb von vier Wochen, 37 Prozent innerhalb eines Jahres.

Fast eine Million Menschen leiden in Deutschland an den Folgen der Erkrankung - einseitige Lähmungen und Gefühlsstörungen der Arme und Beine sowie Sprach-, Schluck-, Seh- und Gleichgewichtsstörungen.

Viele Schlaganfälle entstehen durch die Verengung von Blutgefäßen im Gehirn oder durch Gerinnsel, die aus anderen Teilen des Körpers kommen und Hirngefäße verstopfen.

Symptome eines Schlaganfalls können sein: plötzliche halbseitige Lähmung des Körpers, Seh- und Sprechstörungen, Schwindel, Bewusstlosigkeit, schlagartig auftretende, starke Kopfschmerzen.

Opfer eines Schlaganfalls müssen so schnell wie möglich ärztlich versorgt werden, es kommt auf jede Minute an.

Die Eheleute gingen davon aus, dass nach dem stationären Aufenthalt eine ambulante Reha angemessen sei. „Das war der erste Kampf, den wir ausfechten mussten“, sagt Kirsten Kuglstatter. Kranken- und Rentenkasse hätten sich gegen die Maßnahme gewehrt. „Die Argumentation war, dass es ja bereits eine stationäre Reha gab, dann müsse keine ambulante mehr folgen.“ Bei den Eheleuten entstand das Gefühl, dass Anträge grundsätzlich erst einmal abgelehnt würden. „Wohl in der Hoffnung, dass ältere Leute, die eventuell sogar allein stehen, irgendwann aufgeben“, sagt Mathias Kuglstatter. Am Ende genehmigte die Krankenkasse ihm aber eine ambulante Rehamaßnahme. „Meine Mutter und ich sind allerdings dort persönlich vorstellig geworden und auch sehr massiv“, sagt Kirsten Kuglstatter.

Stefani Meyer-Maricevic von der Landespressestelle der Barmer, Kuglstatters Krankenkasse, sagt: „Ich habe großes Verständnis für die schwierige Situation, in der die Familie ist, und dafür, dass es für die Frau Kuglstatter sicherlich nicht einfach ist, sich mit den verschiedenen Dingen auseinanderzusetzen. Es ist aber so, dass wir nach Kräften unterstützen. Letztlich hat der Herr Kuglstatter alle Unterstützung erhalten, die er eingefordert hat.“ Im Hinblick auf die Rehamaßnahme seien die Anträge schnell und kurzfristig bearbeitet worden, und es habe keine großen Nachfragen gegeben. „Von daher tut es mir leid, dass ich nicht nachvollziehen kann, wieso hier die Meinung besteht, dass Druck auf die Kasse ausgeübt hätte werden müssen.“ Die Sprecherin der Barmer sieht keine Grundlage für den Vorwurf, dass Leistungen prinzipiell abgelehnt würden. Aus ihrer Sicht hat die Krankenkasse nichts hinausgezögert.

Der Kissinger Mathias Kuglstatter muss auf elektronische Gehschiene lange warten

Die Kuglstatters sehen das anders. Während der stationären Reha hatte der Kissinger bereits eine elektronische Gehschiene zur Probe bekommen. Die stimuliert den Beinheber. Die Krankasse habe aber nachher das Teil nicht genehmigt. In der Reha sei ein Produkt verwendet worden, das noch nicht zugelassen gewesen sei. Allerdings hatte der Arzt laut Kirsten Kuglstatter gesagt, dass die Gehhilfe wichtig sei. Sie erleichtere ihrem Mann die Fortbewegung, und durch die Stimulierung des Muskels würden wichtige Verbindungen im Gehirn wiederhergestellt. Mit viel „Hauen und Stechen“ habe ihr Mann dann im Oktober – nach zehn Monaten – eine Gehschiene bekommen.

So erkennen Sie einen Schlaganfall 1 / 6 Zurück Vorwärts Mit einem einfachen Test können auch Laien erkennen, ob ein Mensch einen Schlaganfall erlitten hat.

F – A – S – T lautet die Abkürzung dieses Tests, das steht für Face (Gesicht), Arms (Arme), Speech (Sprache) und Time (Zeit).

Face: Bitten Sie den Betroffenen zu lächeln. Ist das Gesicht einseitig verzogen? Das deutet auf eine Halbseitenlähmung hin.

Arms: Bitten Sie den Menschen, die Arme nach vorne zu strecken und dabei die Handflächen nach oben zu drehen. Wenn er das nicht kann, ist das ein weiterer Verdachtsmoment.

Speech: Lassen Sie die Person einen einfachen Satz nachsprechen. Ist sie dazu nicht in der Lage oder klingt die Stimme verwaschen, liegt vermutlich eine Sprachstörung vor.

Time: Rufen Sie sofort die 112 und schildern Sie die Symptome.

Laut Meyer-Maricevic von der Barmer muss grundsätzlich überprüft werden, ob die Gehhilfe für den entsprechenden Zweck geeignet sei. Die Familie habe aber zunächst ein System beantragt, das der Voraussetzung aus medizinischer Sicht nicht entsprach. „Auch hier hat es immer einen direkten Dialog mit der Familie gegeben, um zu schauen, was die Alternative ist.“ Die Familie habe drei Monate auf einen Termin beim Neurologen warten müssen. Das sei bedauerlich, aber liege nicht im Verantwortungsbereich der Krankenkasse.

Kuglstatter aus Kissing arbeitet wieder trotz halbseitiger Lähmung

Zurzeit versucht der Kissinger Realschullehrer, wieder im Arbeitsleben Fuß zu fassen – trotz halbseitiger Lähmung. In Augsburg unterrichtet er sechs Stunden pro Woche. Bei der Wiedereingliederung habe es aber auch Probleme gegeben. „Die wird unter Umständen negativ beendet“, erklärt Kirsten Kuglstatter. In diesem Fall hätte ihr Mann nicht weiterarbeiten dürfen. Die Krankenkasse habe die Wiedereingliederung bereits nach acht Wochen beenden wollen. „Mit Hängen und Würgen haben wir rausgehandelt, dass es noch einen dritten Monat gibt.“ Meyer-Maricevic sagt, dass es zunächst Klärungsbedarf gegeben habe, weil bei einer Wiedereingliederung die Arbeitszeit nach und nach gesteigert werden müsse. „Auch hier sehe ich in den Daten, die uns vorliegen, dass es keine größeren Diskussionen gab oder einen Druck, der ausgeübt werden musste."

Mathias Kuglstatter will nun zusätzlich zu seiner Beschäftigung eine Rente beantragen. Dazu muss die Familie sich an die Rentenkasse wenden. Aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen haben die Kuglstatters aber dazu eine Anwältin eingeschaltet.