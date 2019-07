vor 60 Min.

Will Mering den Älteren noch mehr bieten?

Das Bürgernetz ist seit fast zehn Jahren für die Meringer Senioren aktiv. Nun fordern die Ehrenamtlichen, dass sich die Kommune stärker engagiert.

Von Gönül Frey

Die Fahrt zum Arzt, der große Wocheneinkauf oder einfach nur ein bisschen menschliche Gesellschaft – seit beinahe zehn Jahren trägt das Meringer Bürgernetz dazu bei, den älteren Menschen in der Marktgemeinde das Leben zu erleichtern. Von den vielfältigen Aktivitäten berichteten nun die beiden Vorsitzenden Franz Sedlmeir und Josef Gerner im Marktgemeinderat.

Es ist eine anhaltende Erfolgsgeschichte. Angestoßen beim Dämmerschoppen der Kolpingfamilie hatte Bürgermeister Hans-Dieter Kandler einen runden Tisch einberufen, an dem es um die Belange der Senioren ging. Daraus entstand das Meringer Bürgernetz, das im Frühjahr 2010 offiziell gegründet wurde, damals mit 49 Mitgliedern. Wie Sedlmeir stolz berichtete, sind es mittlerweile 223, davon etwa 95, die sich aktiv beteiligen.

Meringer Bürgernetz leistet jährlich 5000 ehrenamtliche Arbeitsstunden

Das Bürgernetz bietet einen Besuchsdienst, Fahrdienste aber auch eine Unterstützung junger Familien. Fast 5000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit wurden so vergangenes geleistet. Vor allem der Fahrdienst und Besorgungen sind sehr gefragt.

Wie Josef Gerner berichtete, ist das Meringer Bürgernetz dabei immer wieder Vorbild für andere, So gibt es mittlerweile auch in Kissing einen Fahrdienst. Ried habe sich ein Fahrzeug angeschafft. Und seit drei bis vier Jahren gibt es eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Merching. Den enormen Bedarf, der sich hier zeigt, brachte Josef Gerner in Zusammenhang mit dem demographischen Wandel.

Er verwies auf die Initiative des Landratsamtes, den Herausforderungen einer älter werdenden Bevölkerung mit einem seniorenpolitischen Gesamtkonzept zu begegnen. Hier sei auch Mering aufgefordert zu reagieren, forderte Gerner. Im Rahmen eines solchen Konzeptes sei eine Vielzahl von Maßnahmen möglich, die von politischer Seite auch durch Zuschüsse gefördert werden, erläuterte er.

Senioren: noch viele wünschenswerte Projekte in Mering denkbar

Dazu hatte der Landkreis im Mai eine große Veranstaltung abgehalten. Dabei hatte Gerhard Dix, Referatsdirektor für Bildung und Soziales beim Bayerischen Gemeindetag an die Kommunen und Bürger appelliert, sich beim Umgang mit den Senioren nicht auf gesetzliche Ansprüche zu berufen, sondern selbst tätig zu werden.

Diesen Appell richtete nun auch Gerner an den Gemeinderat. Für Mering gebe es noch viele wünschenswerte Projekte wie etwa eine Seniorenwohngemeinschaft oder auch ein Quartiersmanagement. Konkrete Wünsche wären auch ein Seniorenwegweiser für Mering und ein Ehrenamtstag, wie es ihn in Merching und Ried bereits gibt. „Die Frage ist: Will Mering mehr für seine Senioren tun?“, richtete sich Gerner an die Marktgemeinderäte.

Meringer Gemeinderat reagiert positiv auf Anregung des Bürgernetzes

Prinzipiell stieß er damit auf offene Ohren. „Ja, um ihre Frage gleich mal zu beanworten“, sagte etwa CSU–Sprecher Georg Resch spontan. Die Frage sei jedoch, wie man es angehen wolle. Schnell kam aus allen Fraktionen der Wunsch, dass das Meringer Bürgernetz hier die Initiative ergreifen und den Prozess anschieben solle. Sedlmeir stellte jedoch klar: „Das kann das Bürgernetz nicht leisten und das ist auch nicht unsere Aufgabe.“ Die Initiative müsse hier von Seiten der Kommune kommen. Gerner bot jedoch an, dass er als Privatperson dabei mitwirken könne, die Dinge in Gang zu bringen, da ihn das Ganze sehr interessiere.

Nach Ansicht von Bürgermeister Hans-Dieter Kandler könnte es so funktionieren, dass der Gemeinderat dafür einen Arbeitskreis bildet. Als denkbare Ziele nannte er eine weitere Parkanlage für Mering. Auch den Wunsch nach Trimm-Dich-Geräten für den Badanger habe er vernommen. Ein Beschluss zur weiteren Vorgehensweise wurde in der Sitzung jedoch noch nicht gefällt.

