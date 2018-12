19.12.2018

„Wir sagen an den lieben Advent“

Das Trio LaLiLu wusste das Publikum in der Herrgottsruhkirche zu begeistern. Foto: Manuela Rieger

Ansprechendes Kontrastprogramm in Herrgottsruh

Von Manuela Rieger

Bei erstem Schnee mit einem schönen Konzert in der voll besetzten Wallfahrtskirche Herrgottsruh die letzte Adventswoche einzuleiten, ist Roland Plomer mit befreundeten Sängern und Musikern bei ihrem Konzert gelungen. Traditionelle und moderne Stücke ergaben einen kurzweiligen Musikgenuss. Die begrüßenden Worte von Wallfahrtsdirektor Pater Sascha-Philipp Geißler wurden begeistert aufgenommen.

Der Teil zu Beginn gehörte der Sopranistin Susanne Kapfer und dem Komponisten Zoltán Kodály. Kapfer vermochte es, mit ihren stimmlichen Möglichkeiten und mit ihrer stilgerechten Ausdrucksgestaltung, „Wir sagen euch an den lieben Advent“ und weiteren Liedern des Komponisten Leben und Gestalt zu geben. Lieder verschiedener Komponisten vereinte danach der Block „Joy to the World“. Orgel, Bläser, Sopran und Schlagwerk bestimmten die Gesänge.

Mozart liebte Blasinstrumente. Oboe, Klarinette, Horn und Fagott, etwas weniger vielleicht die Flöte, entzündeten seine Fantasie und sein unübertreffliches Gespür für sprechende Melodien und sinnliche Klänge. Das Trio LaLiLu interpretierte mit zwei Klarinetten und einem Fagott Mozarts „Divertimento in B-Dur“. Von den Klarinettistinnen Agnes Liberta und Luisa Hänsel zusammen mit Laurens Zimpel waren noch Hochzeitsstücke und ein Landler zu hören. Außerdem boten sie einen Ausflug in die Generation Jazz über ein Thema von Peter Tschaikowsky. Anschließend erklangen Weihnachtslieder quer durch Europa.

Die bewegenden Momente des musikalischen Advents blieben der Friedberger Sopranistin Kapfer vorbehalten, die mit der innigen Arie „Et incarnatus est“ aus Mozarts „c-Moll-Messe“ von der Orgelempore herab die Zuhörer in der gut besuchten Kirche verzauberte.

Zum Abschied gab es dann noch klassische Gospels, gesungen von Luisa Hänsel und Susanne Kapfer, gefühlvoll unterstützt von Markus Trinkl am Schlagwerk. Langer Applaus des zahlreichen Publikums belohnte sie.

