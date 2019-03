Woran es im Friedberger Rathaus fehlt

Vieles Projekte werden angestoßen, aber nicht zu Ende geführt.

An guten Ideen fehlt es in Friedberg nicht, und auch nicht am nötigen Geld. Doch ein Jahr vor der nächsten Kommunalwahl stellt sich die Frage, was Bürgermeister und Stadtrat in dieser Periode eigentlich verwirklicht haben. Die Liste der angestoßenen und wieder ausgesetzten Projekte ist lang (und erhebt dennoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit): das Kulturzentrum an der Ludwigstraße 27, ein neues Verkehrskonzept für die Innenstadt, der Umbau des Einmündungsbereichs Afrastraße/Augsburger Straße, die Neugestaltung der Bahnhofstraße samt Kriegerdenkmal und Treppenanlage, die Nahwärmeversorgung, das Parkdeck am Bahnhof, die Sanierung der alten Kreisstraße 25 nach Wulfertshausen und Derching, der Kulturpark West am See, ein Wohnbauprojekt auf dem alten Sparkassengelände in Friedberg-West und jetzt der Salzkarrnerturm.

Die Aufzählung macht deutlich, woran es wirklich fehlt: Ein umtriebiger Bürgermeister Eichmann entwickelt zwar pausenlos neue Projekte, verfügt aber angesichts seiner beruflichen Vorgeschichte als Berater ganz offensichtlich nicht über ausreichende Managementfähigkeiten, um aus Einfällen auch Fakten zu machen. Selbst die eigentlich simple Montage von Halteverbotsschildern in der Ludwigstraße zieht sich inzwischen über Monate hin.

Statt Taten gibt es in einer Art Hochleistungsleerlauf ermüdende Diskussionen in den politischen Gremien und eine Flut von Papieren, Konzepten und Untersuchungen. So auch jetzt wieder mit Eichmanns Beharren auf einer weiteren Beratung über den Salzkarrnerturm bei der nächsten Stadtratssitzung. Dabei ist bereits jetzt erkennbar, dass er dafür keine Mehrheit mehr finden wird. Das alles bindet Zeit, Geld und Arbeitskraft, ohne dass am Ende ein sichtbares Resultat steht.

