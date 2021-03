Woran hakt es beim Thema Bauen in Friedberg?

Plus Familien, junge Menschen, Investoren: Sie alle kritisieren, dass in Friedberg zu wenig gebaut wird und Verfahren zu lange dauern. Was ist da dran?

Es ist eine Suchanzeige, wie sie zuhauf in sozialen Medien oder auf Zetteln an Laternenpfählen zu finden sind: "Wie jeder weiß, ist es nicht so einfach, seine perfekte Immobilie zu finden. Leider ist dies gleich noch schwerer, wenn man diese in Friedberg sucht. Wir sind auf der Suche nach einem kleinen Häuschen mit einem Garten. Falls jemand etwas weiß, würden wir uns riesig über eine Info freuen." Antworten auf Facebook: null. Woran hakt es beim Wohnungsmarkt in Friedberg?

Die Junge Union schlug jetzt Alarm: Junge Friedberger können es sich in ihrer Heimatstadt nicht leisten, ein Haus zu bauen. Die CSU kritisierte, dass mit dem seit Langem diskutierten Baugebiet in Friedberg-Süd nicht vorangeht. Auf 35 Hektar könnte hier ein ganzer Stadtteil entstehen.

Friedberger Bauherren beschweren sich

Immer wieder gehen bei unserer Redaktion Beschwerden von Bauherren ein, dass ihre Projekte blockiert würden - zuletzt beim ehemaligen Weinnest und einem ökosozialen Wohnprojekt in Harthausen. Dem Vernehmen nach laufen deswegen mehrere Klagen. Andere Häuslebauer berichten von Odysseen durch die Stadtverwaltung, die schon kafkaeske Züge tragen.

Während kleinere Kommunen wie Mering boomen (mit allen Problemen, die damit verbunden sind), stagniert die größte Stadt des Landkreises seit Jahrzehnten knapp unter der 30.000er-Marke. Allerdings nicht, weil nicht gebaut wird. Bürgermeister Roland Eichmann weist immer wieder darauf hin: Allein zwischen 2014 und 2019 sei für 1500 Menschen Baurecht geschaffen worden. Um die 50 Bauleitplanungsverfahren - wenn auch nicht alle für Wohnbebauung - betreut die Bauverwaltung aktuell.

Gebetsmühlenartig wird aber auch seit Langem auf die Überlastung des Baureferats verwiesen. Um es schneller und schlagkräftiger zu machen, wurde es personell aufgestockt und neu strukturiert. Alle Führungskräfte bis hin zur Referentin sind neu. Dass es in einer solchen Situation des Umbruchs hakt, ist verständlich. Danach aber wird die Bauverwaltung, die besonders im Fokus des öffentlichen Interesses steht, liefern müssen.

Einfamilienhäuser sind für Friedberg keine Lösung

Auch wenn alles perfekt läuft, werden die Friedberger ihre Ansprüche herunterschrauben müssen: Es gibt zu wenige Flächen, als dass jede Familie ein Haus bauen kann, und gleichzeitig wohnen viele Rentner allein auf 140 Quadratmetern. Friedberg wird sich verstärkt dem mühseligen Thema Nachverdichtung zuwenden müssen, auf Dörfern werden Wohnblocks entstehen, ob man sie da schön findet oder nicht. Um den Bürgern das schmackhaft zu machen, braucht es allerdings qualitätvolle Planung, Überzeugungskraft und ein Konzept, hinter dem Verwaltung und Stadtrat stehen.

Lesen Sie dazu:

Themen folgen