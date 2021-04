Zu spät gebremst: Leichtverletzter bei Auffahrunfall in Friedberg

An der Kreuzung von AIC25 und Augsburger Straße muss ein 43-Jähriger bremsen. Das bemerkt der Audi-Fahrer hinter ihm zu spät, und es kommt zum Unfall.

Verkehrsbedingt musste ein 34-jähriger Hyundai-Fahrer am Dienstag an der Ampel an der Kreuzung AIC 25/ Augsburger Straße in Friedberg anhalten. Hinter ihm fuhr ein 28-Jähriger in seinem Audi und bemerkte das Bremsen laut Polizei zu spät und fuhr auf den Hyundai auf.

Sachschaden und leichte Verletzungen bei Unfall

Beim Zusammenstoß verletzte sich der 28-Jährige leicht. Der entstandene Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 2000 Euro. (AZ)

