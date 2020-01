09:16 Uhr

Zwei Autos stoßen in Derchinger AIC-25-Kreisel zusammen

In einem Kreisverkehr in Derching hat sich ein Unfall ereignet.

Weil eine 59-Jährige in Derching unaufmerksam war, ist es zu einem Unfall in einem Kreisverkehr auf der AIC 25 gekommen. Es entstand hoher Schaden.

In einem Kreisverkehr der AIC25 in Derching ist es zu einem Zusammenstoß zweier Autos mit hohem Schaden gekommen. Am Montag gegen 19.25 Uhr fuhr eine 59-Jährige mit ihrem Opel auf der Neuen Bergstraße in Richtung Augsburg.

An der Einmündung zum Kreisverkehr missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt eines sich bereits im Kreisel befindlichen 30-Jährigen. Dieser war von Friedberg kommend mit seinem Opel in den Kreisverkehr gefahren und wollte weiter in Richtung A8, Fahrtrichtung München. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von 5800 Euro. (tril)

