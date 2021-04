Zwei Autos stoßen in Kissing zusammen

Vor dem Kissinger Ärztehaus in der Bahnhofsallee will ein 77-jähriger Autofahrer ausparken. Dabei übersieht er den Wagen eines 73-Jährigen, der wegen eines Fußgängers warten muss.

Gegen 14.50 Uhr am Donnerstag: Ein 73-Jähriger will auf den Parkplatz eines Ärztehauses in der Bahnhofsallee in Kissing fahren. Wegen eines Fußgängers müsse er dann aber anhalten, heißt es von der Polizei. Aber in diesem Moment setzte auf dem Parkplatz ein 77-Jähriger zurück, um aus seiner Parklücke zu fahren.

Autofahrer übersieht Wartenden

Der Mann übersah den wartenden Autofahrer, und die Fahrzeuge stießen zusammen. Es gab keine Verletzten, und der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1500 Euro. (AZ)

