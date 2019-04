11:56 Uhr

Zwei Unfälle mit verletzten Motorradfahrern

Kaum hat die Motorradsaison begonnen, meldet die Polizei Friedberg zwei schwere Unfälle mit verletzten Motorradfahrern: einen bei Stätzling, einen bei Mering.

Am Mittwoch gegen 16.45 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem BMW auf der AIC 25 Richtung Friedberg. Im Berufsverkehr hatten sich Staus gebildet. Der Fahrer verlor die Geduld und wollte nach Angaben der Polizei auf Höhe der Abfahrt Stätzling verbotenerweise wenden. da kam von hinten ein 41-Jähriger mit seinem Motorrad, der ebenfalls verbotswidrig links von der durchgezogenen Linie die Autos überholte.

Friedberg-Stätzling: Motorrad fällt Mann bei Unfall auf den Rücken

Der Motorradfahrer bremste zwar noch, geriet aber ins Schlingern, verlor die Kontrolle über seine KTM und stürzte. Unglücklicherweise fiel seine Maschine dabei auf seinen Rücken. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstanden 2000 Euro Sachschaden. Gegen den BMW-Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, der Motorradfahrer bekommt eine Bußgeldanzeige.

Hubschrauber bei Mering im Einsatz

Nur eine Stunde später gab bei Mering auf der B2 den zweiten Verletzten. Eine 19-jährige Fahranfängerin fuhr laut Polizei mit einem Audi auf der B2 in Richtung Augsburg und wollte an der Kreuzung Augsburger Straße/ Ohmstraße nach links in das Gewerbegebiet abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 54-jährigen Motorradfahrer mit seiner KTM.

Dieser prallte in den rechten vorderen Bereich des Audi und wurde auf die Motorhaube geschleudert, bevor er auf die Fahrbahn fiel. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Mering übernahm die Fahrbahnreinigung sowie die Verkehrsregelung, bis die Unfallaufnahme abgeschlossen war. An beiden Fahrzeugen entstand 7000 Euro Schaden, das Motorrad wurde abgeschleppt. (kru)

Themen Folgen