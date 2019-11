09:59 Uhr

Zwei Verletzte und zwei Totalschäden auf AIC 12

An der Abzweigung von der AIC12 zur B2 bei Mering sind drei Fahrzeuge ineinander gerauscht. Zwei Beteiligte mussten ins Krankenhaus.

Bei Mering ist es zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen. Am Montag gegen 6.55 Uhr waren auf der AIC12, an der Abzweigung zur B2, drei Fahrzeuge beteiligt.

Unfall bei Mering an Abzweigung AIC12/B2

Ein 36-Jähriger wollte laut Polizei mit seinem VW Touran von Mering kommend nach links auf die B2 einbiegen. Dabei übersah er eine 47-Jährige mit ihrem Opel Zafira, die ihrerseits auf der AIC12 Richtung Mering unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel Zafira noch gegen einen Linienbus geschleudert. Dieser stand auf der Auffahrtsschleife von der B 2 kommend an der Einmündung zur AIC12.

Die 47-Jährige und der 36-Jährige mussten leicht verletzt in Krankenhaus Friedberg gebracht werden. Die im Linienbus befindlichen Fahrgäste sowie der Busfahrer trugen keine Verletzungen davon. An den Autos entstand jeweils ein Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Omnibus wurde leicht beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 21.000 Euro. Zur Räumung der Unfallstelle war die Fahrbahn teilweise vollgesperrt. (tril)