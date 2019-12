vor 26 Min.

Zwei Zäune in Kissing mit Graffiti beschmiert

Die Polizei sucht Vandalen, die in Kissing zwei Zäune beschmiert haben. Nach Angaben der Polizei Friedberg wurden zwischen Samstag und Montag in der Münchner Straße und im Südendring in Kissing jeweils ein hölzerner Schallschutzzaun mit einem Graffiti in weißer Farbe besprüht.

Die Polizei Friedberg sucht Zeugen für die Sachbeschädigungen in Kissing

Es entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710 in Verbindung zu setzen. (kru)

