A8 Richtung München nach tödlichem Unfall wieder frei – Stau ebenfalls aufgelöst

Zwei Menschen starben am Dienstag bei einem Unfall auf der A8 bei Odelzhausen. Stundenlang war die Strecke gesperrt.

Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der A8 bei Odelzhausen am Dienstag ums Leben gekommen. Gegen 2.10 Uhr erhielt die Einsatzzentrale die Benachrichtigung, dass es auf Höhe der Anschlussstelle in Richtung München zu einem schweren Unfall gekommen ist. Als die Streifenbesatzungen eintrafen, war der Tod von Fahrer und Beifahrer eines Pkw bereits durch einen Notarzt festgestellt worden. Mehrere Stunden war die Autobahn gesperrt. Der Verkehr rollt wieder, der Stau hat sich aufgelöst.

Unfall auf A8: Auto kracht in Sattelzug

Der Pkw war laut Polizei unter das Heck eines Sattelzugs geraten, welcher auf Höhe des Beschleunigers der Anschlussstelle Odelzhausen in Fahrtrichtung München quer stand und in die mittlere Fahrspur geragt hatte. Durch die Dynamik des Aufpralls waren die tödlichen Verletzungen verursacht worden. Der Fahrer des Sattelzugs, ein 64-Jähriger aus Hessen, erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Zum Unfallzeitpunkt war die Teerdecke der Fahrbahn laut Polizei durch überfrierende Nässe spiegelglatt. Die Maßnahmen zur Identifizierung der Verstorbenen dauern an. An dem verunfallten Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Am Sattelzug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 50.000 Euro.

A8 nach tödlichem Unfall bei Odelzhausen noch länger gesperrt

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Von der Staatsanwaltschaft München II wurde die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens angeordnet. Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 089/89118-0 mit der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck in Verbindung zu setzen.

Die beiden tödlich verletzten Personen konnten mittlerweile identifiziert werden. Beim Fahrer (49 Jahre) und dem Beifahrer (48 Jahre) handelt es sich um rumänische Staatsangehörige, die sich auf der Durchreise befanden.

Die Autobahn wurde in Richtung München komplett gesperrt wegen der Bergungsarbeiten. Seit 12 Uhr rollt der Verkehr wieder. Zwischenzeitlich staute es sich auf der A8 zwischen Dasing und Sulzemoos bis zu 15 Kilometer. Nun hat sich der Stau aufgelöst. An der Unfallstelle waren die freiwilligen Feuerwehren aus Dachau, Adelzhausen und Odelzhausen im Einsatz. Die Rettungskräfte wurden von den Autobahnmeistereien A-Plus und München-West flankiert. Ferner befand sich ein Fachberater des THW Dachau an der Unfallstelle. (sry-)