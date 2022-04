Brennendes Auto löst A8-Vollsperrung aus – Rückstau verursacht Auffahrunfälle

Auf der A8 Richtung München gerät am Montag ein Auto zwischen Dasing und Adelzhausen in Brand. Durch den verursachten Stau kommt es zu Auffahrunfällen und hohen Schäden.

Auf der A8 zwischen Dasing und Adelzhausen geriet ein Kleinwagen am Montag gegen 16 Uhr in Brand. Laut Polizei führte ein technischer Defekt dazu, dass der Kleinwagen Feuer fing. Die Insassen bemerkten die Rauchentwicklung und konnten sich und ihre Wertgegenstände in Sicherheit bringen. Daraufhin geriet schnell das gesamte Auto in Brand. Die Autobahn in Fahrtrichtung München musste komplett gesperrt werden.

Unfall auf A8 zwischen Dasing und Adelzhausen: Auto steht in Flammen

In Dasing wurde eine Ableitung eingerichtet. Trotzdem kam es zu einem langen Rückstau. Der erste Auffahrunfall ereignete sich auf der mittleren Fahrspur. Das hintere Fahrzeug geriet ins Schleudern und blieb auf der Fahrbahn stehen. Das vordere Fahrzeug wurde so getroffen, dass eine große Menge an Harnstofflösung aus dem Auto lief. Dies führte laut Autobahnpolizeistation Gersthofen zu einer großen Fahrbahnverschmutzung.

Zwei dahinter fahrende Autos konnten rechtzeitig abbremsen und berührten sich nur leicht. Danach kam es auf der linken Fahrspur zu einem weiteren Auffahrunfall zwischen drei Verkehrsteilnehmerinnen oder -teilnehmern.

Verkehrschaos auf A8: Sachschaden von 50.000 Euro

Insgesamt wurden drei Menschen leicht verletzt. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Als Folge wurden die linke und die mittlere Spur gesperrt. Der Sachschaden bei dem ersten Auffahrunfall beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Beim zweiten Unfall ist ein Schaden von etwa 20.000 Euro entstanden.

Laut Polizei führten ein hohes Verkehrsaufkommen durch die Ferienzeit und die Nicht-Einhaltung des Mindestabstands zwischen den Autos zu den Verkehrsunfällen. (AZ)