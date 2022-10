Mit über zwei Promille am Steuer aufgehalten

Ein Fahrzeug fällt der Polizei auf, weil es den Randstein touchiert. Der Alkoholtest verrät die Ursache.

Einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Friedberg fiel in der Nacht auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, ein Fahrzeug auf. Der Wagen touchierte in der Aichacher Straße in Adelzhausen den Randstein.

Polizei nimmt Fahrer bei Adelzhausen den Führerschein ab

Bei der folgenden Kontrolle stellten die Beamten beim Fahrer Alkoholgeruch fest. Der anschließende Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher. (AZ)