Werkzeug aus Baustellencontainer gestohlen

Einen Baustellen-Diebstahl meldet die Polizei aus Adelzhausen.

Werkzeug im Wert von 500 Euro wurde von einer Baustelle am Adelzhauser Mühlweg gestohlen. In der Nacht auf Freitag drang dort jemand in einen Baustellencontainer ein. Laut Polizei wurde das Fenster des Containers eingeschlagen, um ins Innere zu gelangen. Hinweise über auffällige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum an die Polizeiinspektion Friedberg, Telefon 0821/323-1710.