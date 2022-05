Achtung Autofahrer: Vier Auf- und Abfahrten der A8 sind im Mai gesperrt

Mehrere Anschlussstellen der A8 sind wegen Bauarbeiten gesperrt, am 2. Mai geht es los. Betroffen sind Friedberg, Dasing, Adelzhausen und Sulzemoos.

Vier Autobahnab- und -auffahrten der A8 in der Region sind in den kommenden Tagen gesperrt. Nach Angaben der Autobahnplus GmbH muss dort die Deckschicht erneuert werden. Hierzu wird die oberste Asphaltschicht abgefräst, eine neue Deckschicht eingebaut und die neue Markierung aufgebracht. Dazu sind die sowohl die Ab- als auch die Auffahrten Friedberg, Dasing, Adelzhausen und Sulzemoos jeweils im Wechsel in die beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Start der Arbeiten ist am Montag, 2. Mai.

A8-Anschlussstellen wegen Bauarbeiten gesperrt: Das sind die Termine

Sulzemoos: Die Anschlussstelle Sulzemoos ist ab Montag, 2. Mai, 15 Uhr, bis Dienstag, 3. Mai, 15 Uhr, in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt.

Adelzhausen: Die Anschlussstelle Adelzhausen ist ab Mittwoch, 4. Mai, 14 Uhr, bis Freitag, 6. Mai, 14 Uhr, in Fahrtrichtung Stuttgart und ab Mittwoch, 11. Mai, 15 Uhr, bis Donnerstag, 12. Mai, 14 Uhr, in Fahrtrichtung München gesperrt.

Friedberg: Die A8-Anschlussstelle Friedberg-Derching ist ab Freitag, 6. Mai, 16 Uhr, bis Samstag, 7. Mai, 15 Uhr, in Fahrtrichtung München und ab Dienstag, 10. Mai, 15 Uhr, bis Mittwoch, 11. Mai, 14 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt.

Die A8-Anschlussstelle Friedberg-Derching ist ab Freitag, 6. Mai, 16 Uhr, bis Samstag, 7. Mai, 15 Uhr, in Fahrtrichtung München und ab Dienstag, 10. Mai, 15 Uhr, bis Mittwoch, 11. Mai, 14 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Dasing: Die Anschlussstelle Dasing ist ab Montag, 9. Mai, 15 Uhr, bis Dienstag, 10. Mai, 14 Uhr in Fahrtrichtung München und ab Donnerstag, 12. Mai, 15 Uhr, bis Freitag, 13. Mai, 14 Uhr, in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt.



Baustellen an A8 bei Friedberg, Dasing, Adelzhausen und Sulzemoos: Umleitung ausgeschildert

Die Umleitungsstrecken sind bereits ausgeschildert. Kurzzeitig Verwirrung sorgte die Beschilderung an der Anschlussstelle Dasing. Dort wurden zunächst die Schilder vertauscht und deshalb die falschen Daten für die Sperrung kommuniziert. Das wurde inzwischen aber korrigiert. Grundsätzlich gilt, dass bei den Auffahrten auf die A8 die jeweils darauffolgende Autobahn-Anschlussstelle genutzt werden sollte. Alternativ können die Verkehrsteilnehmer auch zunächst auf die A8 in die Richtung auffahren, die möglich ist, bis zur nächsten Anschlussstelle fahren, dort abfahren, "wenden" und auf der anderen Seite zurückfahren. Für Verkehrsteilnehmer, die sich auf der A8 befinden, gilt, dass sie die Autobahn jeweils eine Autobahnausfahrt zuvor verlassen sollen.

In Adelzhausen wird außerdem zeitgleich auch der Kreisverkehr an der A8 gesperrt und die Fahrbahndecke saniert. Die Sperrung erfolgt zeitlich mit den Bauarbeiten an der Anschlussstelle von Mittwoch, 4. Mai, 14 Uhr, bis Freitag, 6. Mai, 14 Uhr. Die Umleitung für Verkehrsteilnehmer, die nicht auf die Autobahn fahren, sondern der Staatsstraße weiter folgen möchten, erfolgt über Weinsbach und Burgadelzhausen.

Die Autobahnplus GmbH weist darauf hin, dass für die Baustellen ein 24-Stunden-Betrieb geplant ist. Im Rahmen der Baumaß­nahme werden allerdings immer wieder arbeits- und baustofftechnisch bedingte Arbeitspausen (Auskühlen, Abtrocknen, etc.) erforderlich. Während der Abkühlungsphase werden keine Arbeiten in dem betreffenden Abschnitt ausgeführt. Die Asphaltarbeiten können technisch bedingt nur bei trockenem Wetter durchgeführt werden, bei Regen müssen sie verschoben werden. Als Ersatztermin ist die Woche ab Montag, 16. Mai, vorgesehen.