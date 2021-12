Advent im Wittelsbacher Land: Diese Ideen sorgen für Weihnachtsstimmung

Plus Viele Weihnachtstraditionen fallen auch 2021 wegen der Corona-Pandemie aus. Mit welchen Aktivitäten man die Adventszeit in Aichach-Friedberg trotzdem besonders gestalten kann.

Heißer Kinderpunsch auf dem verschneiten Weihnachtsmarkt, ein andächtiges "Stille Nacht, heilige Nacht" beim Schulkrippenspiel oder Vereinsweihnachtsfeiern mit den Freunden. Das sind die Traditionen, die die Vorweihnachtszeit seit unserer Kindheit so magisch gemacht haben, jedoch heuer bereits zum zweiten Mal nicht möglich sind. Um dieses Jahr trotzdem in Weihnachtsstimmung zu kommen, hat die Redaktion Ideen für den Advent im Wittelsbacher Land zusammengestellt, die auch trotz Corona mit der ganzen Familie funktionieren.