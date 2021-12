Aichach-Friedberg

vor 17 Min.

An Heiligabend gibt es bei Henschels Bescherung im Musikzimmer

Plus Für die Weihnachtszeit schaffen viele eigene Traditionen: Wie die Musikerfamilie Henschel, die sich den Thomanerchor aus Leipzig anhört oder Kariene Eikelmann, die ihre Männer zur Geselligkeit animiert.

Von Heike John

Vier Haushalte - vier ganz persönliche Weihnachtsrituale: Bei Familie Henschel in Mering gibt es etwas ganz Bestimmtes auf die Ohren. Kariene Eikelmann aus Baindlkirch hat Familienaktivitäten für Mann und Söhne in den Adventskalender gepackt. Katrin Freund aus Kissing kurbelt die Stimmung mit der Drehorgel an und Sieglinde Rottenfußer aus Mering denkt beim Besuch auf dem Friedhof an ihre lieben Verstorbenen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

