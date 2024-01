Beliebte Babynamen: Mia und Anton stoßen Lena und Felix vom Thron

Werdende Eltern haben die Qual der Wahl – welchen Namen soll ihr Baby bekommen? In Aichach-Friedberg gibt es eindeutige Trends bei den Babynamen.

Kennen Sie eine Mia oder einen Anton? Wenn nicht, kann sich das in Zukunft noch ändern. Denn diese Vornamen sind die häufigsten, die im Jahr 2023 im Landkreis Aichach-Friedberg vergeben wurden. Ein Blick in die Daten der Standesämter in Friedberg und Aichach zeigt, dass viele Namen ihre Beliebtheit über viele Jahre halten – während andere wieder in Mode kommen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Das sind die beliebtesten Mädchennamen in Aichach-Friedberg

Bei den Mädchennamen kommt im Jahr 2023 Mia auf Platz eins – acht Mädchen haben diesen Namen bekommen. Nur knapp dahinter auf der Beliebtheitsskala sind die Namen Emma, Antonia und Emilia, die im Landkreis jeweils siebenmal vergeben wurden. Auf Platz drei liegt der Name Amelie mit sechs Einträgen.

Doch Vornamen unterliegen Trends, wie ein Blick in die Daten offenbart. Einige Mädchennamen sind etwa in ihrer Beliebtheit abgerutscht. Ein Beispiel dafür ist der Name Anna. Während der Name im Jahr 2019 noch neunmal vergeben wurde, findet er sich in den Jahren 2022 und 2023 jeweils nur zweimal in den Daten der Standesämter. Ähnlich ist es bei Johanna. Der Name führte im Jahr 2021 die Beliebtheitsskala mit acht Vergaben, während im vergangenen Jahr nur zwei Mädchen diesen Namen bekamen. Zunehmend beliebter werden dagegen Antonia und Amelie. Beide Namen waren im Jahr 2019 mit jeweils vier Einträgen nicht allzu oft vertreten. Inzwischen gehören sie zu den beliebtesten Mädchennamen im Landkreis.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Diese Namen waren bei Jungen im Jahr 2023 angesagt

Die Namen der Buben hatten im vergangenen Jahr einen klaren Favoriten – zwölf Kinder bekamen den Namen Anton. Auf Platz zwei folgt Felix mit acht Vergaben und Paul mit sieben. Der Name Paul erfreut sich deutlich zunehmender Beliebtheit, denn in den Jahren 2019 bis 2021 bekamen ihn pro Jahr nur drei Jungen im Wittelsbacher Land. Hingegen scheint Jakob seltener gewählt zu werden – während 2019 noch zehn Buben diesen Namen bekommen hatten, waren es im vergangenen Jahr nur noch drei.

Im Vergleich zum Rest des Landes hebt sich der Landkreis bei den Babynamen hervor. In ganz Deutschland sind die beliebtesten Mädchennamen Emilia, Emma und Sofia/Sophia. Bei den Buben sind Noah, Leon und Luca/Luca am gefragtesten.

Im Wittelsbacher Land gibt es viele interessante Babynamen

Aber nicht nur die häufigen Namen sind einen Blick wert. Einige besondere Einträge verbergen sich unter den selteneren Nennungen. Fans der Buchreihe "Harry Potter" dürften den Namen Hermine wiedererkennen, einer der Hauptcharaktere der Bücher. Allerdings erfreute sich der Name schon vor mehr als hundert Jahren großer Beliebtheit in Deutschland. Ins Auge springen im Landkreis auch die eher seltenen Namen Bonnie, Freya oder Philomena. Nicht weniger spannend ist es bei den Buben – dort tauchen etwa die Namen Espen, Kjell und Jano auf.