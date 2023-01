Blutkonserven gesucht? So ist die Versorgung in der Region

In vielen Bundesländern sind derzeit Blutkonserven knapp, händeringend werden Spender gesucht. Wie sieht es eigentlich im Landkreis Aichach-Friedberg aus?

Nahezu täglich kommen in diesen Tagen Berichte über einen Mangel an Blutkonserven. So unter anderem aus Nordrhein-Westfalen, dem Saarland oder Niedersachsen. Im Wittelsbacher Land sieht es etwas anders aus. Hier gibt es laut den Kliniken an der Paar sowie des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Aichach-Friedberg momentan keinen Mangel an Blutkonserven oder Spendern.

Zwar spendeten grundsätzlich immer zu wenig Leute Blut, erklärt Robert Erdin, Kreis-Geschäftsführer des BRK in Aichach-Friedberg. "Derzeit haben wir aber keine größeren Probleme bei den Blutspendern." Anders sehe dies im Sommer aus, wenn die Menschen oft im Urlaub sind. "Junge spenden eher weniger, weil das Interesse oft nicht so da ist", so Erdin. Dem versucht das BRK Aichach-Friedberg durch Posts auf sozialen Plattformen wie Instagram oder Facebook entgegenzuwirken. Seit einigen Monaten ist auch eine Termin-Vorabbuchung auf der Website möglich. "Das wird bisher gut angenommen", sagt der Kreis-Geschäftsführer.

Kliniken an der Paar haben keinen Mangel an Blutkonserven

Während das BRK sich vor allem auf die Spender konzentriert, werden in den Kliniken an der Paar die fertigen Blutkonserven benötigt. Dabei handelt es sich überwiegend um Konzentrate aus roten Blutkörperchen, die den Sauerstofftransport im Blut übernehmen. Bei diesen Konzentraten bestehe derzeit kein Mangel an den Standorten, teilt die Pressestelle der Kliniken auf Anfrage mit. Grundsätzlich brauche der Standort Friedberg jährlich rund 800 solcher Konzentrate, in Aichach etwa 350. Auf Vorrat seien dabei jedoch nur wenige, da täglich beim Blutspendedienst bestellt werden könne und man über Nacht oder in Notfällen auch kurzfristig beliefert werde. Komme es doch einmal zu einer Mangel-Situation, würden gegebenenfalls geplante Eingriffe mit hoher Transfusionswahrscheinlichkeit verschoben.

Zuständig für die Belieferung der Kliniken ist der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes. Besondere Wünsche nach bestimmten Blutgruppen gibt es dort zurzeit keine. "Alle Blutgruppen sind gern gesehen", erklärt Pressesprecher Patric Nohe. Grundsätzlich sei vor allem die Blutgruppe 0 wichtig, da diese als Universalspende fungiert. "Wenn bei einem Unfall nicht klar ist, welche Blutgruppe der Verletzte benötigt, kann 0 immer eingesetzt werden."

In Bayern werden täglich rund 2000 Blutkonserven benötigt, aus einer Spende können bis zu drei Präparate hergestellt werden. Das BRK Aichach-Friedberg verzeichnete im letzten Jahr rund 5700 Blutspenden. Blutspende-Aktionen im Landkreis gibt es in den kommenden Wochen am Donnerstag, 26. Januar, zwischen 15.30 und 20 Uhr in der Meringer Mehrzweckhalle, am Mittwoch, 1. Februar, zwischen 15 und 20 Uhr in Aichach im Pfarrzentrum St. Michael sowie am Dienstag, 14. Februar, zwischen 16.30 und 20.30 in der Aindlinger Mittelschule.

