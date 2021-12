Darum schließt die Friedberger Fahrschule Raidl nach 50 Jahren

Plus Inhaber Norbert Frohnwieser unterrichtete 3500 junge Frauen und Männer hinter dem Steuer. Er sieht keine große Zukunft für den herkömmlichen Individualverkehr.

Nach Tausenden ausgestellten Führerscheinen und über 50 Jahren beendet die Fahrschule Raidl aus Friedberg den Betrieb. Doch weshalb kommt es zur Schließung und warum sieht gerade ein Fahrlehrer keine Zukunft im jetzigen Individualverkehr?