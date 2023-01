Das schönste Brautpaar im Wittelsbacher Land kommt aus Mering

Plus Leserinnen und Leser haben für ihr Lieblingsbild abgestimmt. Das Gewinnerpaar wurde vom Sieg überrascht - denn sie haben ihr Bild gar nicht selber eingereicht.

Mehr als 4000 Menschen stimmten unter den 23 Hochzeitsfotos ab. Manche Bilder stammen aus dem vergangenen Jahr, das älteste wurde 1975 aufgenommen. Mit einem Drittel der Stimmen und knapp 400 Stimmen Vorsprung zu den Zweitplatzierten holten sich Max und Jenny Bedynek aus Mering den ersten Platz. Sie erzählen, auf welchem Umweg es zu ihrer Teilnahme kam.