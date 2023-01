Aichach-Friedberg

Die Kirchenaustritte in Friedberg erreichen ein Rekordhoch

Plus So viele Kirchenaustritte gab es in Friedberg noch nie. Vergangenes Jahr waren es 575 Menschen. Wie versucht die Kirche, dieser Entwicklung entgegenzuwirken?

Die Kirchenaustrittszahlen aus dem Jahr 2022 sind so hoch wie noch nie: 575 Personen sind laut Standesamt Friedberg vergangenes Jahr in Friedberg, Dasing und Eurasburg aus der Kirche ausgetreten. In Mering, Schmiechen und Steindorf waren es 435. Das sind in Friedberg 185 und in Mering 218 Menschen mehr als im Jahr 2021, wodurch sich der zunehmende Trend mit Ausnahme der Pandemie Jahre fortführt. Die Konfession kann in der Statistik nicht differenziert betrachtet werden. Häufige Gründe für die Abgänge sind nicht nur die Missbrauchsfälle durch Angehörige der Kirche, auch die finanzielle Belastung durch Mitgliedsbeiträge spielt für viele eine Rolle bei ihrer Entscheidung.

