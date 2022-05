Aichach-Friedberg

25.05.2022

Drei Väter erzählen, was sie mit ihren Kindern gemeinsam haben

Plus Am Donnerstag ist Vatertag. Drei Väter aus Aichach-Friedberg berichten uns von ihrer Beziehung zu ihren Kindern und wie sie den Tag verbringen.

Von Bianca Dimarsico

Ob Vater, Schwiegervater oder Adoptivvater - am Donnerstag werden die Papas gefeiert. Dabei hat jede Familie eine eigene Tradition. Manche machen einen gemeinsamen Ausflug, beschenken ihren Papa - oder lassen ihn mit seinen Kumpels einen draufmachen. In den Niederlanden ist es üblich, den Vätern an diesem Tag Frühstück ans Bett zu bringen. Wir haben mit drei Männern und ihren Kindern darüber gesprochen, wie sie den Vatertag verbringen. Sie alle verbindet eine gemeinsame Leidenschaft.

