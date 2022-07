Aichach-Friedberg

vor 16 Min.

Flugreise-Chaos: Wenn der Urlaub zum Horrortrip wird

Plus Droht in den Sommerferien ein Flugreise-Chaos? Was ein Friedberger bei seinem Rückflug aus London erlebte und was die Reisebüros im Wittelsbacher Land ihren Kunden raten.

Von Michael Eichhammer

Den Citytrip nach London konnten Dominik Hack aus Friedberg und seine Partnerin noch genießen. Die böse Überraschung kam beim Rückflug: erst Verspätung, dann Flugausfall, eine Nacht auf dem Airport und endlosen Ärger. Worauf müssen sich Flugreisende bei ihrem Sommerurlaub in den nächsten Wochen einstellen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen