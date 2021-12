Aichach-Friedberg

18:45 Uhr

Im Wittelsbacher Land entstehen immer mehr Seniorenwohnungen

Immer mehr alte Menschen in Aichach-Friedberg zieht es vom Haus auf dem Land in eine Wohnung in zentraler Lage. Was braucht es, damit Seniorinnen und Senioren dort gut leben können?

Plus Ältere Menschen suchen verstärkt Wohnungen in zentraler Lage. Diesen Trend greifen Investoren auf. Eine Expertin erklärt, welche Punkte problematisch sind und was nötig wäre.

Von Heike John

Immer mehr Angehörige im Landkreis suchen für ihre Eltern oder ältere Verwandte geeignete Wohnungen in erreichbarer Nähe. Ingrid Hafner-Eichner, Sachgebietsleiterin für Alten- und Behindertenhilfe im Landratsamt Aichach-Friedberg, berichtet, dass Anfragen dazu zunehmen: "Der vorherrschende Mangel an bezahlbarem Wohnraum triff natürlich auch die Senioren", sagt sie. Doch es scheint sich auch Positives zu tun auf dem Wohnungsmarkt.

