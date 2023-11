Kalt, nass und dunkel: Tipps gegen Herbstblues

Plus Wenn die Pullover dicker werden, weiß man, dass der Herbst eingezogen ist. Kältere Temperaturen lassen oft die Laune sinken. So kann man sich etwas Gutes tun.

Viktoriya Prykhodko, Inhaberin der Blumenecke am Friedberger Marienplatz, empfiehlt, den Herbst mit schönen Pflanzen einzuläuten. Besonders gut machen sich kräftige Farben wie Rot, Orange, Pink und Lila. "Mit einem herbstlichen Blumenstrauß begeht man auf jeden Fall keinen Fehler", so die Floristin.

Ihr Tipp ist es, Gewächse wie Erika oder Calluna mit bunten Gräsern und Eukalyptus zu kombinieren. Optisch ansprechend sehen auch kleine Kürbisse und Zierkohl aus. Heidekraut und verschiedene Protea verleihen dem Zuhause einen herbstlichen Glanz. Bei der richtigen Pflege und Wasserwechsel halten sich die Pflanzen lange. Auch die Chrysanthemen überzeugen vor allem durch ihre Beständigkeit gegenüber der Kälte.