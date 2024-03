Aichach-Friedberg

vor 60 Min.

Kriminalstatistik: So sicher ist der Landkreis Aichach-Friedberg

Plus Bei den Gewalttaten verzeichnet das Polizeipräsidium Schwaben Nord im Wittelsbacher Land einen Anstieg. Ein Überblick in interaktiven Grafiken.

Von Eva Weizenegger

Die Kriminalitätsbelastung im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord ist die niedrigste seit zehn Jahren, wenn man die pandemiegeprägten Jahre 2020 bis 2022 ausnimmt. Auch die Aufklärungsquote stieg an und liegt deutlich über dem bayernweiten Durchschnitt. "Die Sicherheitslage in unserer Heimat ist also nach wie vor ausgezeichnet", zog Michael Riederer, Polizeivizepräsident, Bilanz. Auch der Landkreis Aichach-Friedberg verzeichnet im Zehn-Jahres-Vergleich einen Rückgang. Doch im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Zahlen.

Mehr Polizeikräfte sind im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord unterwegs

Die nordschwäbische Polizei betreut auf einer Gesamtfläche von 4.000 Quadratkilometern knapp 936.000 Einwohner. Dies stellt gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme um etwa 14.000 Einwohner dar. Der Zuständigkeitsbereich umfasst die Stadt Augsburg, die Landkreise Augsburg, Dillingen, Donau-Ries und den Landkreis Aichach-Friedberg (über 137.000 Einwohner).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen