Landesbund für Vogelschutz zeichnet vogelfreundliche Gärten aus

Wer einen naturnahen Garten hat, gerne mit einer wilden Ecke, kann sich für eine neue Plakette des LBV bewerben. Die Jury gibt auch Tipps, was man für Tiere tun kann.

Seit kurzem vergibt der Landesbund für Vogelschutz in Bayern im Rahmen eines Projektes Plaketten für vogelfreundliche Gärten. Damit will der Naturschutzverband Menschen belohnen, die mit einem naturnahen Garten Tieren einen Lebensraum bieten. Die ersten Aichach-Friedberger sind mit ihren Gärten bereits erfolgreich ausgezeichnet worden.

Wenn die gesellige Spatzen-Clique flatternd und tschilpend im Garten nach Sonnenblumenkernen sucht oder die Amsel hoch oben auf dem Baumgipfel ihr Abendkonzert anstimmt, sind manche Gartenbesitzerinnen und -besitzer entzückt. Vögel zu beobachten, macht nicht nur Spaß, es ist auch Balsam für die Seele. Manche gestalten deshalb ihr grünes Paradies so naturnah, dass sich die Piepmätze bei ihnen richtig wohlfühlen und Nahrung finden. Für diese Bemühungen gibt es seit kurzem auch eine Plakette: Der Landesbund für Vogelschutz in Bayern vergibt diese im Rahmen des neuen Projektes "Vogelfreundlicher Garten".

Der LBV Aichach-Friedberg macht Werbung für naturnahe Gärten

"Wir wollen alle, die Natur im Garten zulassen, belohnen und ihnen sagen: Du machst das richtig", sagt Daniela Staudinger-Weis, die in der Ortsgruppe Aichach-Friedberg im Vorstand aktiv ist. Das sei umso wichtiger, weil sich oft Nachbarn beschweren, dass die naturnahen Gärten "so wild und ungepflegt" aussehen. "Aber so ist nun mal die Natur, und die ist nicht ungepflegt", hebt Staudinger-Weis hervor. Mit der Plakette zeichne der LBV Gartenbesitzerinnen und -besitzer für ihr Engagement aus und zeige ihnen Wertschätzung. Denn die privaten Grünanlagen bieten Vögeln sowie anderen Tier- und Pflanzenarten wertvollen Lebensraum.

Beantragen kann man die Plakette unter www.vogelfreundlichergarten.de. Die Verleihung ist an Bedingungen geknüpft: Ein Garten sollte ganzjährig abwechslungsreich mit heimischen Blumen, Büschen und Bäumen bepflanzt sein und verschiedene Strukturen bieten. Das bedeutet: Es sollte zum einen ein kleiner Bereich als wilde Ecke abgezwackt sein. Zum anderen sollten die Vögel Nistmaterial finden, ebenso reichlich Futter. Deshalb sollten genug Früchte oder Beeren im Garten wachsen und Insekten herumschwirren. Zudem hat der LBV Ausschlusskriterien festgelegt: Wer Unkraut- oder Insektenvernichtungsmittel spritzt, einen Mähroboter, Laubbläser oder -sauger einsetzt, ein Unkrautvlies mit Kies oder Rindenmulch verlegt oder den Boden unnötig versiegelt hat, hat keine Chance.

Naturnahe Gärten bekommen jetzt eine Plakette des LBV Aichach-Friedberg. Foto: Weißembach

Derzeit bewerben sich allerdings die Menschen noch etwas zögerlich, erzählt sie. Vermutlich liegt das daran, dass das Projekt neu und nicht so bekannt ist. Sie beschwichtigt, dass die Zertifizierung ganz entspannt sei: Nach der Registrierung werde man angeschrieben und die Adresse zwei Mitgliedern der Garten-Jury zugeteilt. Bevor die dann einen Termin ausmachen, klopfen sie mit ein paar Fragen die Ausschlusskriterien ab. Erst dann kommen die Garten-Jury-Mitglieder vorbei.

Bislang 19 Bewerbungen beim LBV Aichach-Friedberg

Der schönste Moment ist für sie aber immer, wenn die Plakette übergeben wird. "Es ist so toll zu sehen, wie stolz die Menschen sind, sobald sie diese in den Händen halten." Bislang haben sich im Landkreis Aichach-Friedberg 19 Menschen registriert, in Bayern seien es schon rund 1000. Daniela Staudinger-Weis: "Uns ist es einfach wichtig, dass die Natur wieder in die Gärten einzieht und dass wir wieder mehr Grün hier haben. Wir möchten die Leute sensibilisieren, dass es die Natur nicht nur in den Alpen gibt, sondern direkt vor der Haustüre."